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Dünya Beyaz Saray'da ikili zirve! Biden'den Rusya'ya mesaj
Dünya

Beyaz Saray'da ikili zirve! Biden'den Rusya'ya mesaj

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşmede, ABD'nin Rusya'nın saldırganlığı karşısında Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne bağlılığını sürdürdüğünü belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-09-02 01:02:00 -
Beyaz Saray'da ikili zirve! Biden'den Rusya'ya mesaj

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Beyaz Saray'da yaptıkları baş başa görüşme öncesi Oval Ofis'te gazetecilerin karşısına çıktı.

Ukrayna'nın bağımsızlığının 30. yılını kutlarken ABD-Ukrayna ortaklığının önemli bir noktada olduğunu vurgulayan Biden, "ABD, Rusya'nın saldırganlığı karşısında Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne bağlılığını sürdürmektedir." ifadesini kullandı.

Biden, bugünkü görüşmelerinde Ukrayna'nın Avrupa'ya daha da entegre olması için demokratik reformları ele alacaklarını vurgulayarak, 60 milyon dolarlık yeni bir güvenlik paketi üzerinde de konuşacaklarını kaydetti.

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