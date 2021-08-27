Beyaz Saray'da ABD demokrasinin dibe vurduğu anlar

Yeniakit.com.tr

Demokrasiden dem vurup her yere demokrasi götürüyoruz diyerek savaş açan ve milyonlarca insanın ölümünden sorumlu olan ABD'de demokrasi skandalı yaşandı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ı medyaya karşı olan sert tutumu nedeniyle eleştiren Demokrat Parti'den Başkan seçilen Joe Biden, soru soracak gazetecileri bile belli bir listeden seçiyor.

Medya özgürlüğü diye ortalığa şirin görünen Biden'ın bu tavrı ise demokrasiyi ayaklar altına aldı.

Afganistan'daki bombalı saldırılarda can veren ABD askerliri ve sivillerin ölümü sonrası Beyaz Saray'da basın toplası düzenleyen,

ABD Başkanı Biden, Kabil'deki terör saldırılarıyla ilgili sorular için kendisine bir gazeteci listesi verildiğini canlı yayında ağzından kaçırdı.