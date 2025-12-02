Beyaz Saray: Trump'ın genel sağlık durumu çok iyi

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın sağlık durumuyla ilgili yapılan manyetik rezonans görüntüleme (MR) taramasının sonuçlarını kamuoyuna açıkladı.

Beyaz Saray doktoru Sean Barbabella’nın değerlendirmesine göre Trump’ın genel sağlık durumunun “çok iyi” olduğu bildirildi.

Yapılan açıklamada, MR taramasının önleyici amaçla gerçekleştirildiği ve başkanın genel sağlık tablosunu doğrulamak için yapıldığı belirtildi.

“Trump’ın kardiyovasküler görüntüleme sonuçları oldukça normal.” ifadesine yer verilen açıklamada, tüm önemli organların da “çok sağlıklı göründüğü” kaydedildi. Bu tür taramaların standart prosedür olduğu vurgulandı.

NYT’NİN ‘ENERJİ AZALMASI’ İDDİASI TARTIŞMA YARATTI

New York Times’ın Trump’ın ilk görev dönemine kıyasla daha az kamuoyu önüne çıktığını ve mesaisine daha geç başladığını belirten haberine Beyaz Saray kanadından dolaylı yanıt geldi.

Haberde, Trump’ın uluslararası seyahatlerinin arttığı ve fiziksel muayenelerinin iyi olduğu belirtilse de, “enerji seviyesinin yaşa bağlı olarak azaldığı” iddia edilmişti.

Trump ise iddiayı reddederek, “Enerjimin azalacağı gün elbette gelir, bu herkes için geçerlidir. Ancak yakın zamanda yapılan mükemmel fiziksel muayene ve bilişsel testler bunun şu anda geçerli olmadığını gösteriyor.” açıklamasında bulundu.