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Beyaz Saray soru sorma yöntemlerini değiştirdi

Her fırsatta ‘basın özgürlüğü’nden bahseden Beyaz Saray, gazetecilerin ‘soru sorma’ yöntemlerini değiştirdiğini açıkladı.

20 Kasım 2018 Salı 06:57
Beyaz Saray soru sorma yöntemlerini değiştirdi

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, CNN muhabiri Acosta hakkında alınan karar ve basın  toplantılarında soru sorma yöntemlerine ilişkin değişiklikler hakkında yazılı bir  açıklama yaptı.

"Bugün öğleden sonra Jim Acosta ve CNN, giriş kartının tekrar  verilmesine ilişkin bilgilendirildi." ifadesini kullanan Sanders, Beyaz Saray  basın toplantılarının  soru-cevap bölümünde yapılan değişikliklere ilişkin bilgi  verdi.

Yapılan değişiklik sonrasında Beyaz Saray'da soru sormasına müsaade  edilen muhabirlerin sadece bir soru yöneltebileceğini belirten Sanders, cevap  sonrasında sorunun devamının ise ancak izin verilmesi durumunda sorulabileceğini  kaydetti.

Ayrıca, soru sonrasında mikrofonun yakında bulunan görevli kişiye  teslim edilmesi gerektiğini aktaran Sanders, bu kurallara uymayan muhabirin Beyaz  Saray basın toplantılarına girmek için kullanılan giriş kartının iptal  edileceğini vurguladı.

Beyaz Saray'da Kongre seçimleri sonrası düzenlenen bir basın  toplantısında ABD Başkanı Donald Trump'la yaşadığı gerginlik sonrası Jim  Acosta'nın Beyaz Saray için kullanılan basın kartı askıya alınmıştı.

Bu olay üzerine ise CNN ve Acosta, Trump ve Basın Sözcüsü Sanders  dahil olmak üzere çok sayıda üst düzey Beyaz Saray yetkilisinin aleyhine dava  açarak, Acosta'nın tekrar basın toplantılarına girmesine izin verilmesini talep  etmişti.

Washington'daki federal mahkeme hakimi Timothy J. Kelly de Acosta'nın  lehine hükmederek, dava sonuçlanıncaya kadar basın kartının geri verilmesini  kararlaştırmıştı

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 06:57
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