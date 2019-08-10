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Beyaz Saray önünde Keşmir protestosu

Beyaz Saray'ın önünde toplanan çok sayıda Keşmirli, Hindistan'ın Keşmir'e yönelik politikalarını protesto ederken, ABD yönetimine de adım atma çağrısında bulundu

10 Ağustos 2019 Cumartesi 22:39
Beyaz Saray önünde Keşmir protestosu

WASHINGTON (AA) - Beyaz Saray önünde toplanan ABD'de yaşayan Keşmirli bir grup, Hindistan'ın Keşmir'e yönelik politikalarını protesto etti.

"Dünya Keşmir Farkındalık Forumu" tarafından ABD'nin başkenti Washington'da protesto düzenlendi.

Hindistan'ın Keşmir'e yönelik politikalarını eleştiren kalabalık grup, uluslararası kamuoyunun Keşmir konusuna daha duyarlı olmasını talep etti.

Ellerinde, "Hindistan ordusu Keşmir'den ayrılsın", "Keşmir için adalet", "Keşmirliler kendi geleceklerini belirleme hakkı istiyor" ve "Keşmir sorununu çözme zamanı" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, Hindistan yönetimini politikalarından vazgeçmeye davet etti.

Göstericiler ayrıca, Keşmir konusunda arabuluculuk yapabileceğini söyleyen ABD Başkanı Donald Trump'a da seslenerek, "Keşmir konusunda adım atma" çağrısında bulundu.

- "Keşmir konusunda sessiz kalmak bir seçenek değil"

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan forumun yöneticisi Ghulam Nabi Fai, "Keşmir şu an bir karmaşa içinde. Hindistan sokağa çıkma yasağı ilan etti. Keşmirli yöneticiler ev hapsine alındı ve eğitim kurumları kapatıldı. Uluslararası güçlerin, Keşmir konusunda sessiz kalması bir seçenek değildir." ifadelerini kullandı.

- Hindistan, Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırdı

Hindistan, yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan Anayasa'nın 370'inci maddesini pazartesi günü iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmıştı.

Hindistan'da Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi" önce federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi), daha sonra da federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) kabul edilmişti.

Alınan kararı kınadığını açıklayan Pakistan yönetimi, Hindistan ile diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürme kararı almış ve Hindistan'dan İslamabad'daki büyükelçisini geri çekmesini istemişti.

Pakistan, Hindistan'ın Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan anayasa maddesini iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırması üzerine bu ülke ile ticari ilişkilerini resmi olarak askıya almıştı.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 22:39
  1. ABD
  2. Beyaz Saray
  3. Hindistan
  4. Keşmir
  5. pakistan

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