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Dünya Beyaz Saray, o tweeti sildi
Dünya

Beyaz Saray, o tweeti sildi

Beyaz Saray, resmi Twitter hesabından sosyal güvenlik ödemelerine ilişkin yapılan bir Twitter paylaşımını "eksik bilgi içerdiği" gerekçesiyle sildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-02 22:32:00 -
Beyaz Saray, o tweeti sildi

Beyaz Saray, resmi Twitter hesabından sosyal güvenlik ödemelerine ilişkin yapılan bir Twitter paylaşımını "eksik bilgi içerdiği" gerekçesiyle sildi.

Beyaz Saray'ın sosyal medya hesabından bugün yapılan bir paylaşımda, "Başkan Biden'ın liderliğinde, yaşlılar son 10 yılda sosyal güvenlik yardımlarında en yüksek artışı aldı." ifadesine yer verildi. Fakat Twitter, "bilginin doğruluğunu kontrol et" özelliğini kullanarak bu bilginin eksik olduğunu, ödemelerdeki bu artışın nedeninin yüksek enflasyon olduğunu belirtti.

Bu durum üzerine Beyaz Saray, söz konusu paylaşımı sildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre ise günlük basın brifinginde bu konunun sorulması üzerine, "Bu tweet, eksik bilgi içeriyordu. Biz genelde bir tweet paylaştığımızda bunun bir bağlamı olur ama bunda yoktu." ifadesini kullandı.

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