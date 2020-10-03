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Korona Virüs Beyaz Saray, koronavirüse yakalanan Donald Trump'ın son durumunu açıkladı! Bir kritik isim daha pozitif çıktı
Korona Virüs

Beyaz Saray, koronavirüse yakalanan Donald Trump'ın son durumunu açıkladı! Bir kritik isim daha pozitif çıktı

Koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'ne götürülen ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulunan Beyaz Saray, Trump'a Remdesivir verildiğini, herhangi bir solunum sıkıntısı çekmediğini, durumunun iyi olduğunu belirtti. Öte yandan Trump'ın seçim kampanyasının başındaki isim olan Bill Stepien'ın da koronavirüse yakalandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-03 07:54:00 -
Beyaz Saray, koronavirüse yakalanan Donald Trump'ın son durumunu açıkladı! Bir kritik isim daha pozitif çıktı

Dün yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı duyurulan ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlık durumuna ilişkin Beyaz Saray'dan yeni bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada Trump'a Remdesivir verildiğini, herhangi bir solunum sıkıntısı çekmediğini, durumunun iyi olduğunu belirtildi.

Trump'ın testi pozitif çıktı

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs yayılmaya devam ediyor. Yüz binlerce insanın ölümüne neden olan salgın, etkisini artırmaya devam ederken, dün de ABD Başkanı Donald Trump'ın da koronavirüse yakalandığı açıklandı. Testi pozitif çıkan Trump, Marine One adlı özel Beyaz Saray helikopteriyle Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'ne götürüldü.

"Solunum sıkıntısı çekmiyor"

Haber7'de yer alan habere göre, sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Trump, "Bence iyi gidiyor. Hepinize teşekkür ederim. Sevgilerle." ifadelerini kullanmıştı. ABD Başkanı Trump'ın sağlık durumuna ilişkin Beyaz Saray'dan da yeni bir açıklama geldi. Beyaz Saray doktoru tarafından yapılan açıklamada Donald Trump'a Remdesivir verildiği, herhangi bir solunum sıkıntısı çekmediği aktarılırken, durumunun iyi olduğu ve Trump'ın dinlendiği belirtildi.

Trump'ın yakınındaki isim pozitif çıktı

ABD'de Donald Trump'ın koronavirüse yakalanması ülkede gündem olurken, bir kritik ismin daha testinin pozitif çıktığı bildirildi. Trump'ın Joe Biden ile yarıştığı başkanlık seçimleri sürecinde gerçekleştirdiği seçim kampanyalarının başında bulunan isim Bill Stepien'ın da koronavirüse yakalandığı açıklandı.

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