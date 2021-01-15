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Dünya Beyaz Saray kaynakları Trump'ın ruh halini anlattı
Dünya

Beyaz Saray kaynakları Trump'ın ruh halini anlattı

Beyaz Saray kaynakları ABD Başkanı Donald Trump'ın azil süreci sonrasında moralinin bozulduğunu ve odasından çok çıkmadığı söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-01-15 00:43:00 -
Beyaz Saray kaynakları Trump'ın ruh halini anlattı

ABD'nin mevcut Başkanı Donald Trump görevdeyken ikinci kez azil sürecinden geçmesiyle ABD başkanları arasında tarihe geçti. Geçtiğimiz gün Temsilciler Meclisi oy çoğunluğuyla Başkan Trump'ın görevden azledilmesine ilişkin süreci başlattı. Tüm bunların ardından Trump'ın Beyaz Saray'da kendini izole ettiği ve moralinin bozuk olduğu ifade edildi.

CNN'e konuşan ismi açıklanmayan Beyaz Saray danışmanı Trump'ın kendine acıma modunda olduğunu belirtti.

"Trump üzgün"

Beyaz Saray danışmanı, herkesin birbirine kızgın olduğunu belirtirken, 'Trump'ın insanların yeterince kendini savunmadığını düşündüğü için üzgün olduğunu' dile getirdi.

Trump'ın destekçilerini Kongre binası baskınına teşvik etmesi sebebiyle Cumhuriyetçiler arasında sempatisini kaybettiğini belirten kaynak, "İşleri bu noktaya Trump'ın kendi hamleleri getirdi" dedi.

Kongre binasına düzenlenen saldırıların ardından Beyaz Saray'daki birçok yetkili istifa etmişti. CNN'e konuşan bir başka Beyaz Saray yetkilisi ise, Trump'ın odasından çok çıkmadığını söyleyerek, " O artık tek başına, çevresinde kafasındaki fikirleri paylaşabileceği çok insan da yok. Twitter'da kullanmadığına göre fikirlerini nasıl aktaracak Tanrı bilir" dedi.

Bir başka kaynak ise, Trump'ın yarın Amerikan futbolu takımı New England Patriots'a Başkanlık Onur Ödülü Madalyası vermeyi planlandığını ancak, New England Patriots'ın bunu kabul etmediğini söyledi.

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