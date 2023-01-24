  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sıfır otomobilde büyük oyun! Nerede bu otomobiller?

Bahçeli'nin danışmanı "Allah yarattı" demedi! Bülent Arınç’a bakın nasıl saydırdı

İnsan olan bunu söylemeye utanır! "Suçsuzluk karinesi" Yusuf Ziya Gümüşel Hoca için geçerli değil miydi Zeki?

Wagner'in üst düzey üyesi Norveç'e sığınmak istemişti! Gözaltına alındı

Selahattin Demirtaş önce fırçaladı sonra akıl verdi: Bunu yapın!

Sinan Ateş’in eşinden flaş açıklama! Az önce tüm Türkiye'ye duyurdu

Prim eksiği olanlar dikkat uzmanı açıkladı: Belli oldu, bakın ne olacak! Kısa çalışma ödeneği alanlar...

Araç alacaklar dikkat! Fiyatları resmen değişti! İşte yeni liste fiyatları, değişen otomobiller

Kur'an-ı Kerim yakma kalleşliği... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç kararı

Selimiye Camisi'nden değişim için muhteşem, müthiş haber! Haberi az önce duyurdular
Dünya Beyaz Saray: İsveç'te Kur'an'ın yakılması saygısızca bir eylem!
Dünya

Beyaz Saray: İsveç'te Kur'an'ın yakılması saygısızca bir eylem!

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasını "son derece saygısızca bir eylem" olarak niteledi.

Yeniakit Publisher
2023-01-24 01:04:00 -
Beyaz Saray: İsveç'te Kur'an'ın yakılması saygısızca bir eylem!

Beyaz Saray, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasını "son derece saygısızca bir eylem" olarak niteledi.

Günlük basın toplantısında konuşan Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına ilişkin, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un, birçok kişi için kutsal olan bir kitabın yakılmasına ilişkin "yasal olabilir ama bu eylemin münasip olduğu anlamına gelmez" yönündeki açıklamasını desteklediklerini, bu davranışın "son derece saygısızca bir eylem" olduğunu ifade etti.

Jean-Pierre, Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in önemli adımlar attıklarını belirterek, iki ülkenin NATO üyesi olmaya hazır olduğu ve bunun Avrupa'nın güvenliği için iyi olacağı değerlendirmesinde bulundu. Diğer taraftan Sözcü Türkiye'nin "muteber bir ortak" olduğu vurgusunu yineledi.

Biden'ın evinden çıkan "gizli belgeler"

FBI ajanlarının Biden'ın Willmington'daki evinde yaptıkları aramada 6 gizli belgenin daha çıkmasına ilişkin soruları Beyaz Saray danışmanlarına yönlendirmeye devam eden Jean-Pierre bu konuyla ilgilenenlerin Biden'ın "kişisel avukatları" olduğunu söyledi.

Jean-Pierre, cuma günü yapılan son aramanın "önceden planlandığını" ancak Adalet Bakanlığı yetkililerinin talebi üzerine aramanın halka duyurulmadığını kaydetti. Sözcü, başka aramaların olup olmadığına dair soruları ise yanıtsız bıraktı.

Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden'ın 30 Ocak'ta Maryland eyaletinin Baltimore kentine ve 31 Ocak'ta ise New York'a gideceğini duyurarak, Başkan'ın bu gezilerinde Demokrat ve Cumhuriyetçilerin üzerinde uzlaştığı altyapı yatırım paketinin ekonomik etkileri ile ilgili konuşacağını aktardı.

Lavrov'un Güney Afrika ziyareti

Beyaz Saray Sözcüsü, İspanya'da Kasım ayında düzenlenen bombalı mektup saldırısıyla ilgili, saldırıyı Rus askeri istihbaratının yönlendirdiği beyaz üstünlük yanlısı ırkçıların gerçekleştirdiği yönündeki iddialara ilişkin soruya ise bununla ilgili detaylar paylaşamayacağı yanıtını verdi.

Konuya ilişkin soruşturmayla ilgili İspanyol yetkililere destek verdiklerini ve tam teşekküllü bir ortaklıkla bu işi yürüttüklerini ifade eden Jean-Pierre, İspanyolların bilgileri kendileriyle açıkça paylaştıklarını aktardı.

Jean-Pierre, bunların yanı sıra, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Güney Afrika'nın başkenti Pretoria'da yetkililerle resmi temaslarla bulunmasıyla ilgili, her ülkenin kendi kararını kendisi vereceğini ancak bu hususta oldukça endişeli olduklarını söyledi. Öte yandan basın toplantısına katılan ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm, ABD Başkanı Joe Biden’ın Stratejik Petrol Rezervinden petrol satışı yapılmasına ilişkin yetkisini kısıtlamayı öngören yasa tasarısını Kongreden geçmesi halinde veto edeceğini söyledi.

Biden’ın enerji maliyetlerini düşürmeye odaklandığını vurgulayan Granholm, rezervlerin yeniden doldurulabileceği konusunda hiçbir endişesi olmadığını kaydetti. Granholm, geçen hafta yazdığı bir mektupta, Biden’ın Stratejik Petrol Rezervini kullanma yetkisini sınırlamanın ulusal güvenliğe zarar vereceği, ham petrol sıkıntısına yol açacağı ve benzin fiyatlarını artıracağı konusunda Cumhuriyetçileri uyarmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın ardından ABD'de hızla artan benzin fiyatları karşısında mart ayında, ülkenin stratejik petrol rezervinden toplamda 180 milyon varilin üzerinde petrolün piyasaya sürülmesine izin vermişti.

Ülkenin rezervlerinden yapılan petrol satışlarıyla ABD'nin stratejik rezervindeki ham petrol oranı 1984'ten bu yana en düşük seviyeye inmiş ve enerji güvenliğine ilişkin endişeleri artırmıştı.

İyice köşeye sıkıştı!
İyice köşeye sıkıştı! "Biden hazırlıklı ol"

Dünya

İyice köşeye sıkıştı! "Biden hazırlıklı ol"

ABD'yi sarsan skandal büyüyor! Biden'ın evinden yeni gizli belgeler çıktı
ABD'yi sarsan skandal büyüyor! Biden'ın evinden yeni gizli belgeler çıktı

Dünya

ABD'yi sarsan skandal büyüyor! Biden'ın evinden yeni gizli belgeler çıktı

İsveç'te Kur'an yakan alçakla ilgili çok önemli ayrıntı! O
İsveç'te Kur'an yakan alçakla ilgili çok önemli ayrıntı! O "Türkiye" detayı dikkat çekti

Medya

İsveç'te Kur'an yakan alçakla ilgili çok önemli ayrıntı! O "Türkiye" detayı dikkat çekti

Türkiye'den İsveç'e zor soru: Bunu ifade özgürlüğü diye tanımlar mısınız?
Türkiye'den İsveç'e zor soru: Bunu ifade özgürlüğü diye tanımlar mısınız?

Gündem

Türkiye'den İsveç'e zor soru: Bunu ifade özgürlüğü diye tanımlar mısınız?

İsveç hükümetini yerden yere vurdular: Beceriksizler!
İsveç hükümetini yerden yere vurdular: Beceriksizler!

Dünya

İsveç hükümetini yerden yere vurdular: Beceriksizler!

Türkiye'den İsveç'e çok net uyarı: Bu şekilde devam ederse...
Türkiye'den İsveç'e çok net uyarı: Bu şekilde devam ederse...

Gündem

Türkiye'den İsveç'e çok net uyarı: Bu şekilde devam ederse...

İsveç'ten Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına ilişkin skandal açıklama!
İsveç'ten Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına ilişkin skandal açıklama!

Dünya

İsveç'ten Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına ilişkin skandal açıklama!

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’dan İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakılmasına tepki
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’dan İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakılmasına tepki

Aktüel

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’dan İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakılmasına tepki

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
O ülke doğal gaz sevkiyatını askıya almıştı! Bu kez vanaları tekrar açtığını duyurdu! 12 milyon metreküp
Dünya

O ülke doğal gaz sevkiyatını askıya almıştı! Bu kez vanaları tekrar açtığını duyurdu! 12 milyon metreküp

Türkmenistan'ın 10 günlük aradan sonra Özbekistan'a yeniden doğal gaz sevkiyatına başladığı bildirildi. Flaş karar: Doğal gaz sevkiyatını as..
Araç alacaklar dikkat! Fiyatları resmen değişti! İşte yeni liste fiyatları, değişen otomobiller
Otomotiv

Araç alacaklar dikkat! Fiyatları resmen değişti! İşte yeni liste fiyatları, değişen otomobiller

2023 yılına girmemizle birlikte araçlardaki liste fiyatları da değişmeye başladı. Bazı markalar sembolik artışlar yaparken, gelen zamlarla b..
İflah olmaz AK Parti karşıtı Can Ataklı'dan bomba
Medya

İflah olmaz AK Parti karşıtı Can Ataklı'dan bomba "Erdoğan" itirafı! Duyan, kulaklarına inanamadı

Cumhurbaşkanlığı seçimini Tayyip Erdoğan'ın kazanma ihtimalinin ağır basması, muhalif isimleri de yavaş yavaş çark ettirmeye başladı. ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23