Beyaz Saray duyurdu: Joe Biden'dan koronavirüs aşısı kararı
Beyaz Saray, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın bugün ilerleyen saatlerde koronavirüse karşı 3'üncü doz aşısını yaptıracağını duyurdu.
ABD Başkanı Joe Biden'a ilerleyen saatlerde koronavirüse (Covid-19) karşı 3'üncü doz aşı uygulanacağı aktarıldı.
Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, 78 yaşındaki Biden'ın ABD hükümetinin sağlık yetkililerinin yönergelerine uygun olarak Covid-19'a karşı güçlendirici aşı dozu uygulanacağı bildirildi.
Biden, geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmada ABD'de ocak ve mart ayları arasında Covid-19'a karşı Pfizer/BioNTech aşısı olan ABD'lilerin 65 yaş ve üzerindeyse, tıbbi bir durumları varsa veya ön saflarda çalışıyorlarsa Covid-19 aşılarının güçlendirici dozunu yaptırmaları gerektiğini belirtmişti.
Pfizer'in Covid-19 güçlendirici aşı dozunu olmaya hak kazanan ABD'lileri "şimdi" 3. doz aşı yapmaya çağıran Biden, yakın zamanda kendisinin de Covid-19'a karşı güçlendirici aşı dozu yaptıracağını duyurarak, "Güçlendirici aşı dozunu yaptıracağım. 65 yaşının üzerinde olduğumu kabul etmek zor ama güçlendirici aşı dozunu yaptıracağım" ifadelerini kullanmıştı.