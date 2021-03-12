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Dünya Beyaz Saray: Biden, bundan derin endişe duyuyor
Dünya

Beyaz Saray: Biden, bundan derin endişe duyuyor

Beyaz Saray, Etiyopya'nın Tigray eyaletindeki çatışmalara ve insan hakları ihlalleri iddialarına ilişkin, "Başkan Joe Biden, bu konuda derin endişe duyuyor ve konuyla yakından ilgileniyor." açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-12 00:13:00 -
Beyaz Saray: Biden, bundan derin endişe duyuyor

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Etiyopya'nın Tigray eyaletindeki çatışmalara ve insan hakları ihlalleri iddialarına ilişkin, "Başkan Joe Biden, bu konuda derin endişe duyuyor ve konuyla yakından ilgileniyor." dedi.

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında, gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını cevapladı.

Tigray'daki çatışmalar ve insan hakları ihlalleri iddiasında Biden yönetiminin politikasının ne olacağının sorulması üzerine Psaki, "Biden yönetimi, Etiyopya ile temaslarında şiddetin bitirilmesinin, bölgeye insani yardımın engellenmemesinin ve buradaki insan hakları ihlallerinin bağımsız taraflarca soruşturulmasının önemini vurguluyor." ifadesini kullandı.

Psaki, Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'ın, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile bu konuyu telefon görüşmesinde ele aldığını anımsatarak "Başkan Joe Biden, bu konuda derin endişe duyuyor ve konuyla yakından ilgileniyor." dedi.

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