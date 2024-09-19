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Dünya Beyaz Saray açıkladı! ABD’nin Lübnan saldırılarında parmağı var mı?
Dünya

Beyaz Saray açıkladı! ABD’nin Lübnan saldırılarında parmağı var mı?

Yeniakit Publisher
2024-09-19 03:01:00 -
Beyaz Saray açıkladı! ABD’nin Lübnan saldırılarında parmağı var mı?

Lübnan’da Hizbullah mensuplarının çağrı cihazlarının patlatıldığı ve Lübnanlı yetkililerin İsrail’i sorumlu tuttuğu saldırılara ilişkin sessizliğini koruyan ABD yönetimi, saldırılarla ilgilerinin olmadığını ve sorumlunun kim olduğu konusunda yorum yapmayacaklarını bildirdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, günlük basın brifinginde Lübnan'daki patlamalarla ilgili son durumu değerlendirdi. Kirby, dünden sonra bugün de devam eden ve Lübnan'da iletişim cihazlarının patlatıldığı saldırılara ilişkin ABD yönetiminin "yorum yapmama" yaklaşımını sürdürdü.

Kirby, "Tek söyleyebileceğim şu: Dünkü veya bugünkü olaylarla ilgili öyle ya da böyle bir ilgimiz yok. Bunun dışında paylaşabileceğim başka bir şey yok." dedi.

"Bunların arkasında İsrail'in olduğunu teyit eder misiniz?" şeklindeki soruya karşılık Kirby, "Paylaşabileceğim başka bir şey yok." diye konuştu.

Kirby, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın olaya ilişkin "Bu, savaşın yeni bir dönemi" şeklindeki yorumunun hatırlatılması üzerine de herhangi bir değerlendirme yapmayacağını yineledi.

Bu tür saldırıların bölgede tansiyonu daha da artırıp artırmadığı yönündeki soruları yanıtlayan Kirby, genel anlamda bölgede gerilimin artmasını istemediklerini ancak spesifik olarak bu olaylarla ilgili somut bir çıkarımda bulunmayacağını kaydetti.

Kirby, "Lübnan sınırından ikinci bir cephenin açılmasını önlemeye çalışmak için halen yoğun bir diplomasi içerisindeyiz. Bu krizde bulunduğumuz noktada sürecin çözümü, ilave askeri operasyonlar değildir" şeklinde konuştu.

 

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