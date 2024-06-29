Beyaz saçları 1 gecede özüne döndürüyor! İbn-i Sina önerdi: Doğal kaynak olarak kullanın! İşte tüm faydası

Beyaz saçlardan kurtulmak için başvurulan yöntemlerin en başında boya kullanmak gelir. Fakat bu yöntem saçlara zarar verdiği gibi kalıcı bir işlem de değildir. Genellikle saçları uzatan ya da sıklaştıran formüller yaygın olsa da beyaz saçlara ya da saç beyazlamasına karşı da çeşit çeşit yöntemler vardır. Fakat İbn-i Sina'nın günümüze ulaşan reçetesi bu yöntemlerin önüne geçmiştir. Saçlarınızın beyazlığından doğal bir yöntemle kurtulabilirsiniz.

İbn-i Sina saç beyazlamasını engellemeye fayda sağlayan formülü paylaştı. Tam bin yıl önceden yazılan formül, boyaya gerek kalmadan saçların beyazlamasına engel oluyor. İşte İbn-i Sina'nın bin yıl öncesinden yazdığı formül…

İbn-i Sina'nın sağlık hakkında verdiği öneriler herkes tarafından ilgi konusu oluyor. Ünlü hekim tam bin yıl önce verdiği tavsiyelerle günümüze de ışık tutuyor. Saç beyazlamasını önleyen önerilerde de bulunan İbn-i Sina, 3 yağ ile bu problemin önlenebileceğini belirtiyor.

Saç beyazlaması bazı kişilerde genetik, bazı kişilerdeyse kullanılan ürünlerden kaynaklı olarak meydana geliyor.

Pek çok kişi saç beyazlaması problemine boyalarla müdahale etmeye kalkıyor fakat bu durum saç için oldukça zararlı oluyor.

İbn-i Sina saç beyazlamasını engelleyebilmek için doğal yağları tavsiye ediyor. Ayrıca kepek sorunu yaşayan kişiler için de sirkeli macun tarifini öneriyor.



İbn-i Sina'nın saç beyazlamasını engellemek için önerdiği yağlar şu şekilde; Ban otu yağı, Keçiboynuzu yağı ve Çörek otu yağı

BAN OTU YAĞI: Bu yağ saç beyazlamasını engellemeye yardımcı olur. Ayrıca saç çıkartma özelliği de bulunur.

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KEÇİBOYNUZU YAĞI:

Genellikle Akdeniz ikliminde yetişen keçiboynuzu, besleyici değeri ile ön plana çıkar. İçerisinde bulunan bileşenler ve vitaminler nedeniyle güçlü bir besin kaynağı olarak bilinir. Keçiboynuzu içerdiği antioksidan maddeler sayesinde parlak ve güçlü saçların elde edilmesine katkıda bulunur.

ÇÖREK OTU

Saç kırılmasını önler ve saçlara nem kazandırır. Saç derisindeki kaşıntı sorunlarına çözüm olur. Köpeklenmeyi engeller ve saç beyazlamasının önüne geçer. Ayrıca saçlara parlaklık etkisi verir.

SAÇ BEYAZLAMASINI ENGELLEYEN DOĞAL YÖNTEMLER

KAHVE

Kahve severek tüketilen ve lezzetine doyum olmayan içeceklerin başında geliyor. Doğal bakım yöntemleri arasında sıklıkla kullanılan kahve beyaz saçlar üzerinde de çok etkilidir.

Güçlü bir kahve demliği hazırlayın ve soğumaya bırakın. Saçınıza uygulayın, bir saat bekletin ve sonra durulayın. Kahve saçınıza zengin, koyu kahverengi bir renk verebilir.

PANCAR SUYU

Pancar suyu saç köklerini besleyerek güçlendiriyor. Saçların yıpranmasını ve kırılmasını engelliyor.

Daha canlı ve parlak saçlara sahip olmanıza yardımcı oluyor. Pancar suyu ayrıca saçlara doğal bir renkte veriyor.

Birkaç pancarı kaynatın ve suyunu soğumaya bırakın. Saçınıza uygulayın ve bir saat bekletin. Su ile durulayın. Pancar suyu saçınıza kırmızımsı mor bir ton verebilir.

ADAÇAYI

Adaçayı cilt ve saç sağlığı üzerinde çok etkilidir. Saçları kökten uca besler ve saç sağlını korur.

Güçlü bir adaçayı çayı demleyin ve soğumaya bırakın. Saçınıza uygulayın ve bir saat bekletin. Su ile durulayın. Adaçayı saçınıza daha koyu kahverengi bir renk verebilir.

HAVUÇ SUYU

Havuç A vitamini deposudur. Saç sağlığını korumaya yardımcıdır. Özellikle saç dökülmesi konusunda çare olur.

Havuç suyu saçları doğal rengine döndürmeniz için size destek olabilir. Birkaç havucu kaynatın ve suyunu soğumaya bırakın. Saçınıza uygulayın ve bir saat bekletin. Su ile durulayın. Havuç suyu saçınıza kırmızımsı-turuncu bir renk verebilir.

PAPATYA

Özellikle yaz mevsiminde çok sık kullanılan papatya suyu saçlara doğal bir ışıltı veriyor. Güçlü bir papatya çayı demleyin ve soğumaya bırakın.

Saçınıza uygulayın ve bir saat bekletin. Su ile durulayın. Papatya saçınıza açık sarı bir renk verebilir.