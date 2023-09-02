Beyaz petrol ülkenin her yerinden çıkıyor! Türkiye'nin başına talih kuşu kondu... Almanya ve Fransa peşimize düştü

Birden çok sektörde kullanılan ve beyaz petrol olarak bilinen lityum iyon pil ile Türkiye dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Konu hakkına konuşan ASPİLSAN Enerji AŞ Genel Müdür Yardımcısı Nihat Aksüt, lityum iyon pil üretimi alanında Avrupa'daki ilk seri üretim tesisi olduklarını belirterek, İngiltere ve ABD pazarını çok önemsediklerini söyledi.

Türkiye'den dev hamle

Aksüt, Anadolu Ajansının (AA) 8'inci kez global iletişim ortağı olduğu, Ankara Etimesgut Havaalanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST'te AA muhabirinin sorularını cevapladı.

ASPİLSAN Enerji'nin 42 yıllık batarya ve pil üretim tecrübesi olduğunu dile getiren Aksüt, geçen yıl hizmete giren Kayseri Mimar Sinan Organize Sanayi Bölgesinde bulunan üretim tesisinde lityum iyon pil ürettiklerini söyledi.

Aksüt, ASPİLSAN Enerji'nin Türkiye'de bir ilki başardığına işaret ederek, "2022 haziran ayında 2900 miliamper saat kapasitede 3,68 volt gerilimde şarj edilebilir 18650 ebatlarında lityum iyon pilin seri üretimine başlandı. Bu üretim çok kıymetli çünkü ürünün tüm fikri, sinai ve mülkiyet hakları ASPİLSAN Enerji'ye ait. Bu ürün, Türk mühendislerinin Ar-Ge çalışmalarının sonucunda üretildi. Ayrıca tam olarak milli teknolojiyle yerli olarak üretilen bir ürün. Avrupa'da bu anlamda ilk seri üretim tesisi." diye konuştu.

Söz konusu pilin geniş kullanım alanı bulunduğunu aktaran Aksüt, hafif elektrikli araçlar, elektrikli bisiklet ve motosiklet, elektrikli süpürge, elektrikli ev aletleri ile ASPİLSAN Enerji'nin kendi ürettiği tesis sistemlerinde pilin kullanıldığını ifade etti.

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Aksüt, üretim tesisinde yıllık 220 megavatsaat kapasiteyle üç vardiya halinde çalışıldığında 21 milyon 600 bin pil üretildiğine dikkati çekerek, Türkiye'nin ihtiyacının ciddi bir bölümünü karşılayabilecek durumda olduklarını kaydetti.

4 ülkeden yoğun ilgi

ASPİLSAN Enerji'nin üretilen pilin tüm sertifikalarının Almanya'da tarafsız bir laboratuvardan alındığını belirten Aksüt, "İhtiyaç olan tüm sertifikaları tamamladık. Eylül ayı içinde ABD pazarına yönelik 'UL 1642' olarak isimlendirilen 18650 pilin sertifikasını almış olacağız. İngiltere ve ABD pazarını çok önemsiyoruz. Sertifikasyonların Almanya'da tamamlanmış olmasından dolayı özellikle Almanya, Fransa, Polonya ve Hollanda'da pilimize karşı yoğun bir ilgi var. Bu ülkelere ihracata başladık." ifadelerini kullandı.

Aksüt, ihracat için yeni ülkeler belirlediklerinin altını çizerek, "İngiltere iyi bir pazar. Çünkü İngiltere ürettiği batarya sistemlerini ABD'ye ihraç ediyor. Son yıllarda ABD, uzak doğu ve özellikle bir takım siyasi etkenlerden dolayı Çin ürünlerine mesafeli. Her geçen gün Çin'den ithal ettiklerinin miktar ve sayısını azaltmaya çalışıyor. Bu itibarla da Avrupa'nın tek lityum iyon 18650 silindirik pil üreticisi olan ASPİLSAN Enerji, ABD pazarı için çok kuvvetli bir tedarikçi adayı." diye konuştu.