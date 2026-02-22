  • İSTANBUL
Beyaz örtülü güzel manzara! 1 metreyi aşan kar dronla görüntülendi

Kars'ta 1 metreyi aşan kar doğada güzel görüntüler oluşturdu Arpaçay ilçesinde etkili olan kar yağışıyla köyler karla kaplandı. Karla güzel görüntülerin oluştuğu bölgeler ve Türkiye-Ermenistan sınırının sıfır noktasında bulunan Boyuntaş köyü dronla görüntülendi.

Yoğun kar yağışının ardından köyde evlerin çatıları, yollar ve geniş meralar karla kaplandı. Sınır hattına komşu konumda bulunan yerleşim yerinde, sınır boyunca uzanan tepeler ve bozkır araziler beyaz örtüyle bütünleşti.

Havadan kaydedilen görüntülerde, sınır hattına paralel uzanan kırsal alanlar ile yerleşim dokusu dikkati çekti. Sert kış koşullarının etkisini sürdürdüğü bölgede, kar kalınlığının yer yer 1 metreyi geçtiği gözlendi.

Sarıkamış'ta da kar yağışının ardından beyaza bürünen dağlar güzel görüntü oluşturdu. İlçeyi çevreleyen 2 bin 600 rakımlı Soğanlı Dağları ile Kumru Tepe, 2 bin 900 rakımlı Küçük Süphan Dağı ve Ağrı'nın Eleşkirt ilçesiyle sınır olan 3 bin 433 metre yüksekliğindeki Köse Dağı'nın karla kaplı manzarası görenleri büyüledi.

