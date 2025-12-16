Beyaz madenler 2025’te parladı

Beyaz metaller, 2025’te yatırımcısına yüksek getiri sağladı; sanayi üretimi ve yeşil dönüşüm yatırımları 2026’da da platin ve paladyumu öne çıkarabilir.

Gümüş, platin ve paladyum, 2025 boyunca sergiledikleri güçlü performansla yatırımcının dikkatini çekti. Yatırım bankaları ve uzmanlar, arz kısıtları ve sanayi talebinin etkisiyle 2026’da da beyaz metallerde olumlu seyrin sürebileceğini öngörüyor.

Gümüş, yıl başında 29.900 seviyesindeyken dün 53.943’e yükselerek bir yılda yaklaşık yüzde 80.4 değer kazandı. Platin, 2025’te özellikle arz tarafındaki sıkışıklık ve sanayi kaynaklı talep artışıyla dikkat çekti.

Platin, Ocak’ta 922.40 dolar seviyesindeyken Aralık’ta 1.815.90 dolara çıkarak yıl boyunca yaklaşık yüzde 97 değer kazandı.

Küresel üretimin büyük bölümünü karşılayan Güney Afrika’da yaşanan yapısal sorunlar, platinin arzını sınırlarken fiyatların yukarı yönlü seyrini destekledi. Otomotiv, kimya ve mücevher sektörlerinden gelen talep, metalin güçlü duruşunu pekiştirdi.

Paladyum cephesinde ise 2025 yılı, dengeli bir seyirle geçti. Paladyum, ocakta 912.10 dolar seviyesindeyken aralıkta 1.588.50 dolara çıkarak yıl boyunca yüzde 74 değer kazandı.

Özellikle otomotiv sektöründe kullanılan paladyum, küresel araç üretimine ilişkin beklentilere paralel hareket etti.

Dünya Platinum Investment Council verilerine göre, paladyum talebinin yaklaşık yüzde 80’i otomotivden geliyor. Bu talep, metalin fiyatını yukarı taşıyan temel faktör oldu.

Metaller için 2026 yılı beklentileride olumlu. Uzmanlar, sanayi üretimindeki toparlanma, yeşil dönüşüm yatırımları ve arz tarafındaki kısıtların devam etmesi halinde platin ve paladyumun önümüzdeki yıl da yatırımcı ilgisini koruyabileceğini belirtiyor.

Portföy çeşitlendirmesi arayan yatırımcılar için beyaz metaller, 2026 yılında da bir seçenek olmaya devam edebilir. (İlyas Akkaya/Nefes)