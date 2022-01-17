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Kadın - Aile Beyaz lahana salatası tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif
Kadın - Aile

Beyaz lahana salatası tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif

Yoğurtsuz beyaz lahana salatası tarifi

Yeniakit Publisher
2022-01-17 01:31:00 - 2022-01-17 01:37:39
Beyaz lahana salatası tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif

Beyaz lahana salatası tarifi

Yapımı için malzemeler

  • 1 adet küçük boy beyaz lahana
  • 1 adet kuru soğan
  • 2 adet havuç
  • 1 su bardağı konserve mısır
  • Yarım demet maydanoz
  • 1 adet limon
  • Zeytinyağı
  • Tuz

Yoğurtsuz beyaz lahana salatası tarifi nasıl yapılır?

Lahanayı ince ince doğrayın. Havucu da rendeleyin. Soğanın da kabuklarını soyduktan sonra yarım ey şeklinde ince ince dilimleyin. Maydanozu ince bir şekilde kıyın. Konserve mısırın da suyunu süzün. Hazırladığınız malzemeleri derin bir kaseye alın. Üzerine limon suyu, zeytinyağı ve tuz ekleyerek iyice karıştırın.

Afiyet olsun.

Lezzeti sosunda saklı lahana salatası

Malzemeler

  • Yarım lahana
  • 3 dal dereotu
  • Bir tutam maydanoz
  • 2 adet havuç
  • 2 diş rendelenmiş sarımsak
  • 1 su bardağı mısır
  • 5-6 adet salatalık turşu
  • 2 yemek kaşığı hardal
  • 2 yemek kaşığı mayonez
  • 1 su bardağı yoğurt
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Tuz

Lezzeti sosunda saklı lahana salatası tarifi nasıl yapılır?

Lahanayı ince ince doğrayın. Daha sonra büyük bir kabın içine alın, biraz tuz ekleyip lahanaları ellinizle iyice ovun. İnce kıyılmış dereotunu, maydanozu, mısır, turşu ve rendelenmiş havucu, sarımsağı ekleyin. Üzerine zeytinyağı döküp karıştırın. Sosu için yoğurdu bir kaba dökün. Mayonez ve hardalı ekleyip karıştırın. Sosu salataya döküp iyice karıştırın. Üzerini streçleyip 1-2 saat buzdolabında dinlendirip servise edin. Afiyet olsun 

 

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