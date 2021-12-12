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Seçim Beyaz lahana salatası nasıl yapılır?
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Beyaz lahana salatası nasıl yapılır?

Çok zorlanmadan yapabileceğiniz bu salatayı herkes çok beğenecek.

Yeniakit Publisher
2021-12-12 14:05:00 - 2021-12-12 14:10:34
Beyaz lahana salatası nasıl yapılır?

Beyaz lahanayı haftada iki gün yapraklarını sıcak suda haşlayarak suyunu içmek toksin atmada faydalıdır. Bu tarifi yaparakta beyaz lahananın faydalarından yararlanabilirsiniz.

Beyaz lahana salatası nasıl yapılır?

Malzemeler

  • Beyaz lahana
  • Havuç
  • 1 kase yoğurt
  • 1-2 kaşık mayonez
  • 2 diş sarımsak
  • Tuz

Yapılışı

Beyaz lahanayı ufak ufak doğrayın ve tuzlayın. 5-10 dakika bekleyin ve suyunu sıkın. Havucu rendeleyin. Lahana ve havucu mayonezli, sarımsaklı yoğurtla karıştırın. Mayonez kullanmadan da yapabilirsiniz. Afiyet olsun.

Diğer önerimiz ise;  Brüksel lahanasıdır.

Firinda Brüksel lahanası nasıl yapılır?

Öncelikle Brüksel lahanalarımızı 5 dakika sirkeli suda bekletip güzelce yıkayalım ve ortadan ikiye ayırıp karıştırma kabımıza koyalım. Sarımsak, zeytinyağı, tuz, karabiber ve pul biberimizi de ekleyip güzelce karıştıralım. Yağlı kağıt üzerine dökelim. 200 derecede güzelce kızarana kadar (ortalama 20 dakika) pişirelim.

 

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