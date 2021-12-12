Beyaz lahanayı haftada iki gün yapraklarını sıcak suda haşlayarak suyunu içmek toksin atmada faydalıdır. Bu tarifi yaparakta beyaz lahananın faydalarından yararlanabilirsiniz.

Beyaz lahana salatası nasıl yapılır?

Malzemeler

Beyaz lahana

Havuç

1 kase yoğurt

1-2 kaşık mayonez

2 diş sarımsak

Tuz

Yapılışı

Beyaz lahanayı ufak ufak doğrayın ve tuzlayın. 5-10 dakika bekleyin ve suyunu sıkın. Havucu rendeleyin. Lahana ve havucu mayonezli, sarımsaklı yoğurtla karıştırın. Mayonez kullanmadan da yapabilirsiniz. Afiyet olsun.

Diğer önerimiz ise; Brüksel lahanasıdır.

Firinda Brüksel lahanası nasıl yapılır?

Öncelikle Brüksel lahanalarımızı 5 dakika sirkeli suda bekletip güzelce yıkayalım ve ortadan ikiye ayırıp karıştırma kabımıza koyalım. Sarımsak, zeytinyağı, tuz, karabiber ve pul biberimizi de ekleyip güzelce karıştıralım. Yağlı kağıt üzerine dökelim. 200 derecede güzelce kızarana kadar (ortalama 20 dakika) pişirelim.