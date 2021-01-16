Beyaz forma giyen Sivassporlu oyuncular karda 'görünmez oldu'
Başakşehir ile karşı karşıya gelen 'beyaz' formalı Sivassporlu futbolcular İstanbul'daki kar yağışından dolayı sahada zor anlar yaşadı. Futbolcular birbirini görmekte zorlanırken taraftarlarda izlerken zorluk yaşadı.
Başakşehir'in Sivasspor'u ağırladığı maçta İstanbul'daki kar yağışından sahadaki futbolcular ve izleyenler de etkilendi. İzleyiciler beyaz forma giyen Sivassporlu futbolcuları görmekte zorlandı.
Başakşehir ile Sivasspor takımları karşılaştı
Süper Lig'in 19. haftasında Başakşehir ile Sivasspor takımları karşı karşıya geldi. İstanbul'daki kar yağışından hem sahadaki futbolcular hem de izleyiciler nasibini aldı.
Beyaz forma giyen Sivassporlu oyuncular 'görünmez oldu'
Sivasspor'un beyaz formayla sahaya çıkması yüzünden konuk ekibin futbolcularının sahada gözükmemesi dikkat çekerken, oyuncular da takım arkadaşlarını görmekte zorlandı.
Futbolseverler de başka renkte yedek forma getirmeyen kırmızı-beyazlı takıma tepki gösterdi.