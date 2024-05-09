Beyaz dişer için zerdeçal önerisi: Ağız-Diş sağlığı sorun ile karşı karşıya kalanlar! Dişler en hızlı nasıl beyazlar?

Türkiye'de her yıl binlerce kişi çeşitli diş problemleri yaşıyor. Bunların başlıca sebepleri diş ağrısı ve dişeti problemleri olarak sıralanıyor. Sebebi ise ağız bakımının yeterli yapılmamasından kaynaklanıyor. Bir diğer sorun ise sarı renkli dişler oluyor. Hemen herkesin ortak derdi olan bu soruna ise uzmanlar dişlerin doğal olarak 3 dakikada bembeyaz olabileceğini ifade ediyor. Beyaz dişler için de şunu öneriyor.

Profesyonel diş temizliği ve düzenli diş bakımı ile bu durumun önüne geçilebilir veya azaltılabilir. Dişlerin beyazlaması için dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar bulunur. Her gün iki kez, diş fırçalama ve diş ipi kullanma gibi düzenli diş temizliği alışkanlıkları edinmek önemlidir. Ayrıca, renkli içeceklerin ve şekerli yiyeceklerin tüketimini azaltarak, sağlıklı bir beslenme alışkanlığına sahip olmak dişlerin beyazlamasına yardımcı olabilir. Düzenli diş bakımının yapılmaması, sigara içme, kahve, çay gibi içeceklerin tüketilmesi, yanlış beslenme alışkanlıkları, yaşlanma süreci ve belirli ilaçların kullanımı yer alır.

Peki sarı dişleri ne beyazlatır, kalıcı diş beyazlatma nasıl yapılır?

DİŞLER EN HIZLI NASIL BEYAZLAR?

Malzemeler:

4 çorba kaşığı saf zerdeçal tozu

2 yemek kaşığı kabartma tozu

5 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı

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Hazırlanışı:

Bir kase içine zerdeçal ve kabartma tozlarını koyun. İyice karıştırıp harmanlayın. Daha sonra karışımın için Hindistan yağını ekleyin. Karışım kalın ve kıvamlı macun olana kadar karıştırın. Her gün 1 kere fırçalayın. 2 kere önerilmemektedir.

NOT: Zerdeçal karışımıyla dişlerinizi fırçaladıktan sonra bol suyla ağzınızı çalkalayın. Yapılan macun güçlü bir aşındırıcı ve temizleyici etkiye sahip olduğu için diş minesini de temizleyecektir. Macun kullanım ömrü 20 gündür. Ve her gün sadece 1 kere bu karışımla dişlerinizi fırçalamanız gerekmektedir.

Pratik: Bir çay kaşığı zerdeçal tozunu birkaç damla limon suyu ile karıştırın. Dişlerinize uygulayıp 5 dakika bekleyin ve ardından fırçalayın. Ancak bu yöntemi sık sık kullanmamaya dikkat edin, çünkü limon asidi diş minesine zarar verebilir. Zerdeçal tozunu doğrudan diş fırçasına uygulayabilirsiniz.