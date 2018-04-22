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Beyaz çayın faydaları

Beyaz çay; çayın farklı bir işlem tekniği uygulanarak üretilmesi sonucunda elde edilen bir içecektir. Çok hafif bir tada sahip olması ve diğer çaylara göre az işlem görmesi nedeniyle daha faydalıdır. İşte beyaz çayın yararları...

22 Nisan 2018 Pazar 00:04
Beyaz çayın faydaları

-Bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudu kansere karşı korur.

-Tansiyon ve kolesterolü düşürür.

-İçerdiği antioksidan ve polifenoller sayesinde cildi yaşlanmaya karşı korur.

-Beyaz çay, kan dolaşımı bozukluğunu ve kalp damar hastalıkları riskini azaltır.

-Gıdalardan alınan fazla yağın vücut tarafından emilmesini önleyerek kilo vermeye yardımcı olur.

-Beyaz çay içerdiği az miktarda florür sayesinde diş, diş eti ve kemiklerin sağlığını korur.

-Ayrıca virüs ve bakterilere karşı etkisi yeşil çaydan daha kuvvetlidir.

yasemin.com'un haberine göre...

Haber Tarihi: 22 Nisan 2018 Pazar 00:04
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