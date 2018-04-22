Beyaz çayın faydaları

-Bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudu kansere karşı korur.

-Tansiyon ve kolesterolü düşürür.

-İçerdiği antioksidan ve polifenoller sayesinde cildi yaşlanmaya karşı korur.

-Beyaz çay, kan dolaşımı bozukluğunu ve kalp damar hastalıkları riskini azaltır.

-Gıdalardan alınan fazla yağın vücut tarafından emilmesini önleyerek kilo vermeye yardımcı olur.

-Beyaz çay içerdiği az miktarda florür sayesinde diş, diş eti ve kemiklerin sağlığını korur.

-Ayrıca virüs ve bakterilere karşı etkisi yeşil çaydan daha kuvvetlidir.





yasemin.com'un haberine göre...