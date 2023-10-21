BEÜ’de 7. Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi başladı

ALİ ERKAN KAVAKLI

Bilimler Işığında Yaratılış Kongresine bu yıl Bitlis Eren Üniversitesi ev sahipliği yapıyor. İnançlı bilim adamlarının katıldığı kongre, 19-21 Ekim tarihleri arasında yapılıyor. Kongreye 100’den fazla bilim adamı katılıyor, 107 tebliğ sunuluyor.

Fen bilimlerine tevhidi bir bakış açısı kazandırmayı amaçlayan kongre üç gün sürecek. Bilim adamları, bilimin ateizme ve materyalizme âlet edilmesine son vermek, bilim maskesi altında inançsızlık propagandası yapmanın önüne geçmek için kongre düzenliyorlar.

Batı’da kilise ile materyalist bilim adamları arasındaki kavga rönesans ve reform döneminde başladı. Kilise dogmalarını reddeden ateist bilim adamları, fen bilimlerini materyalist bakış açısıyla anlatmaya başladılar.

İslam coğrafyasında fen bilimleri araştırmaları yayan bilim adamları ile din bilginleri arasında bir kavga yaşanmadı, yaşanması da mümkün değil.

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Buna rağmen Batı’daki kavga tercüme yoluyla kültür coğrafyamıza taşındı. İçimizdeki Batı hayranları, ateist bakış açısıyla fen bilimlerini anlatma metodunu ülkemize taşıdılar.

Fen bilimleri ile İslam dini arasında kavga varmış gibi davranan Batıcı bilim adamları okul kitaplarının materyalist bakış açısı ile yazılmasını sağladılar. 1947 yılında Amerika ile imzalanan Fulbrigt Kültür Anlaşmasından sonra Milli Eğitim Bakanlığı ders kitaplarına tamamen materyalist ve ateist bakış açısı hâkim oldu.

Taklitçi ve Batıcı anlayış, ders kitapları yoluyla Müslüman çocuklarına ateist anlayışı dayatıyor.

Bilimin ateistlerin arka bahçesi yapılmasına karşı çıkan bilim adamlarımız Bilimler Işığında Yaratılış Kongreleri düzenliyorlar.

Fen bilimleri, kâinat kitabının incelemesinden ibarettir, kâinat kitabın sahibi Allah’tır. Allah’ın yaratılış kitabı ile kelam kitabı Kur’an hakikatlerinin birbirini tamamlar, aralarında zıtlık yoktur.

Kongrede alanında uzman bilim adamları, kâinat kitabı araştırmalarını Kur’an hakikatleri ile birlikte anlatıyorlar.

Evren ve insanın yaratılış gerçeğine yeni bir bakış açısı

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Koray Köksal, kongrenin amacını ve beklentilerini şöyle dile getirdi:

“Günümüzde bilim, yakalamış olduğu ivme ile birlikte farklı düşünce sahiplerinin kendi fikir veya ideolojilerini şekillendirmek için kullandıkları bir araç olarak da karşımıza çıkmaktadır. Bu açıdan bilimsel araştırmaların ve ortaya çıkan bilginin insanlara, doğru bir şekilde aktarılması önem arz etmektedir.

Madde kadar manayı da dikkate alan ve yaratılış hakikatinin değerlendiren bir bakış açısına ihtiyaç bulunmaktadır. Bu amaç doğrultusunda düzenlenen ‘Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi’nin ilk 2017 yılında Şanlıurfa Harran Üniversitesi’nde, daha sonra sırasıyla 2018 yılında Atatürk Üniversitesi’nde, 2019 yılında Iğdır Üniversitesi’nde, 2020 ve 2021 yıllarında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde, 2022 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde gerçekleştirilmiştir.

Bu sene Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi, Bitlis Eren Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir. Kongreler serisi ile insanın ve kâinatın mahiyetinin ve yaratılışının bilimsel camia tarafından daha iyi anlaşılmasını amaçlıyoruz. Kongreler serisinin bilim camiasına ufkunu açacağını, araştırmacılara yeni bir şevk ve enerji vereceğini ümit ediyoruz.”

Alanında uzman 107 isim bu yıl tebliğ sunuyor

Bu yılki kongrede 107 tebliğ sunuluyor.

Kongrede alanında oldukça meşhur ve otorite kabul edilen bilim adamlarımız tebliğ sunuyor; eğitim ve bilim dünyasını ve Türkiye kamuoyunu aydınlatıyor. Prof. Nevzat Tarhan, “Yaratılışın Sırrı Akıllı Tasarım mı?”; Prof. Kazım Uysal, “İnsanın Kökeni ve Görevi ile İlgili Bilim Adına Yapılan Vahim Hata”; Prof. Adem Tatlı, “İlk İnsan Hz. Adem İnsanlığın Atası”; Prof. Selahattin Çelebi, “Evreni Mükemmel Düzenleyen İdare Eden Kim”; Prof. Fevzi Özgökçe, “Evrimin Çıkmazları”; Prof. Cihat Yaşaroğlu, “Yaratılış Bilimi Müfredat Örnekleri”, Dr. İdris Görmez, “Matematiğin Dilinden Yaratıcıyı ve Yaratılışı Anlama”; Prof. Sefa Saygılı, “ Yaratılış ve Cinsel Sapmalar” başlıklı dikkat çekici tebliğler sunuyor.

Kongreye yurt dışından da birçok bilim adamı katılıyor.