BEÜ TÜBİTAK yarışmasında destek almaya hak kazandı

ZONGULDAK (İHA) Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) 4 Projesi TÜBİTAK 5. Uluslararası İHA yarışmasında destek almaya hak kazandı.

TÜBİTAK tarafından Döner Kanat ve Sabit Kanat kategorilerinde düzenlenen 5’inci Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması’nda BEÜ’den 4 proje birden destek almaya hak kazandı.

Yurt dışından 12 takım olmak üzere toplamda 336 takımın yer aldığı yarışmada Üniversiteyi makine, elektrik-elektronik, bilgisayar, biyomedikal, nanoteknoloji mühendisliği ve kamu yönetimi bölümü öğrencilerinin oluşturduğu 6 takım temsil etti. Takımlar tarafından sunulan kavramsal tasarım raporları TÜBİTAK - BİTO Danışma ve Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirildi. Değerlendirmede, 70 puan ve üzeri alan 8’i yurt dışından 200 takım başarılı bulunarak, 8 bin TL İnsansız Hava Araçları (İHA) geliştirme desteği almaya hak kazandı.

Yarışmada Bülent Ecevit Üniversitesini Makine Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Beytullah Erdoğan danışmanlığında yarışan Neta Aerospace takımı, Adem Yasin Çıplak, Görkem Burucular, Emre Can Açıkgöz, Erkan Yüce, Ertan Çalık, Kenan Karataş, Sanem Gürsoy, Yağmur Tepe, Aynur İlhande tarafından; Makine Mühendisliği Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. Alper Özyiğit danışmanlığında yarışan Toryum Robotik takımı, Mehmet Emre Altın, Hakan Say, Yiğit Can İlkılıç, Kemal Berkay Çalık, Samet Kiren tarafından; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğr. Üyeleri Doç. Dr. Mustafa Gümüş ve Dr. Tevfik Cem Akalın danışmanlığında yarışan Zonguldakgm BEUNTECH takımı, Ahmet Cemil Bilgin, Furkan Sungur, Eren Çınar, Yiğithan Duyar, Mert Okumuş, Utku Kartal, Ali Umut Ceylan, Erol Aksoy tarafından ve Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümün Öğr. Üyeleri Doç. Dr. Rıfat Hacıoğlu ile Arş. Gör. Egemen Belge danışmanlığında yarışan ZBEUN-UAV takımı Betül Kaba, Özlem Polat, Esmagül Durmuş, İlker Emin Dağ, Fetih Güney, Bilal Hekimoğlu, Harun Çalım, Sinamettin Aksu tarafından temsil edildi.

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı yaptığı açıklamada, öğrencilerin bilimsel projelere katılmalarını teşvik ettiklerini söyledi. Üniversite olarak bu konuda her türlü desteği verdiklerini, vereceklerini ifade eden Rektör Çufalı, TÜBİTAK 5’inci Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışmasındaki elde ettikleri güzel sonuçlardan dolayı danışman hocalarımızı ve öğrencilerimizi tebrik ederek başarılarının devamını diledi.