‘Betona yatırım’ diyenlere sert şamar
Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden, 843 Rus turist taşıyan "Astoria Grande" adlı yolcu gemisi, üçüncü kez Amasra Limanı'na demir attı. Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan TBMM AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, “Yolcu limanını inşa ederken ‘betona yatırım’ diyenler; demek ki neymiş, ekonomiye, turizme, Amasra’ya yatırımmış” dedi.
YENİ AKİT ANKARA
Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden, 843 Rus turist taşıyan "Astoria Grande" adlı yolcu gemisi, üçüncü kez Amasra Limanı'na demir attı.
Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan TBMM AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, “Astoria Grande 843 Rus yolcu ve 427 mürettebatıyla yine Amasra’da. Her hafta gelecek. Yolcu limanını inşa ederken ‘betona yatırım’ diyenler; demek ki neymiş, ekonomiye, turizme, Amasra’ya yatırımmış. Aş ve iş için, milletimiz, memleketimiz ve ülkemiz için durmak yok yola devam” dedi.