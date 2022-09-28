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Gündem ‘Betona yatırım’ diyenlere sert şamar
Gündem

‘Betona yatırım’ diyenlere sert şamar

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden, 843 Rus turist taşıyan "Astoria Grande" adlı yolcu gemisi, üçüncü kez Amasra Limanı'na demir attı. Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan TBMM AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, “Yolcu limanını inşa ederken ‘betona yatırım’ diyenler; demek ki neymiş, ekonomiye, turizme, Amasra’ya yatırımmış” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-09-28 15:00:00 -
‘Betona yatırım’ diyenlere sert şamar

 

YENİ AKİT  ANKARA

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden, 843 Rus turist taşıyan "Astoria Grande" adlı yolcu gemisi, üçüncü kez Amasra Limanı'na demir attı.

Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan TBMM AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, “Astoria Grande 843 Rus yolcu ve 427 mürettebatıyla yine Amasra’da. Her hafta gelecek. Yolcu limanını inşa ederken ‘betona yatırım’ diyenler; demek ki neymiş, ekonomiye, turizme, Amasra’ya yatırımmış. Aş ve iş için, milletimiz, memleketimiz ve ülkemiz için durmak yok yola devam” dedi.

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