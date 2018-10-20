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Beton zemine düşen yaşlı adam hayatını kaybetti!

Ankara’da ikinci kattaki evinin penceresinden beton zemine düşen yaşlı adam öldü.

20 Ekim 2018 Cumartesi 09:51
Beton zemine düşen yaşlı adam hayatını kaybetti!

Sabah saatlerinde Altındağ ilçesinde fark edildi. Hacettepe Mahallesi Dumlupınar Caddesi üzerinden geçen vatandaşlar, yol kenarında yüzükoyun bir şekilde yatan bir kişiyi görerek ekiplere ihbarda bulundu. Bir süre sonra adrese gelen 112 acil servis ekipleri, beton zemin üzerinde hareketsiz yatan Y.E.’nin (65) hayatını kaybettiğini tespit etti. 

Cenazenin çevresini şerit çekerek kapatan polis ekipleri, cadde esnafının ifadesini aldı. Ölüm haberini alarak evden aşağı inen Y.E.’nin yakınları, cenazenin başında gözyaşı döktü. Sağlık ekipleri, sinir krizleri geçiren yakınları güçlükle sakinleştirirken, Y.E.'nin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. 

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 09:51
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