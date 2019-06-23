Beton santrallerinde lider isim

2003 yılında kırma, eleme ve beton santrali ile gerekli ekipmanların tedarik ve üretimine başlayan firma, tamamen yerli sermaye ile kurulmuştur. Üretim tesis kapasitesini 16000 metrekareye çıkaran firma, sektörde lider olmanın yanı sıra, dünyada da markalaşmıştır. Firma yetişmiş teknik ekipleri ile de hizmet sunduğu müşterilerinin, her türlü bakım ve onarım ihtiyaçlarını da karşılamaktadır.

Servis hizmetlerinde sınır tanımayan firma, hizmetlerini ve yedek parça teminini çalışmaları aksatmayacak şekilde, 7 gün 24 saat esasına göre gerçekleştiriyor. Firma, yüksek teknoloji ile ürettiği ürünleri ile müşterilerinin vermiş olduğu hizmetlerde, tasarruf etmesini de sağlıyor. Firma, kuruluşundan beri elde ettiği % 100 müşteri memnuniyet oranını, hizmet kalitesi ve çeşitliliği ile eksiltmeden muhafaza ediyor.

Mobil Konkasör Tesisleri

Firma, beton ve taşları kırmaya yarayan ve taşınabilen mobil konkasör tesislerinde, sektörde rakipsiz durumdadır. Firmanın üretimini yaptığı mobil konkasör çeşitleri şunlardır;

1. Pro serisi mobil konkasör tesisi: turbo darbeli kırıcı, tozsuzlandırma sistemi, hidrolik ayaklı ve kaya besleme bunkeri gibi bir çok özelliğe sahip.

2. Mck serisi mobil sert taş kırma tesisi: yüksek sertliğe sahip madenler için kullanılır. Ayrıca 60 ton saat ile 250 ton saat arasında değişen kapasitelere sahiptir.

3. Mobil tersiyer kırıcı: yüksek devire sahip tersiyer kırıcı, 6 adet hidrolik ayak ve tek şasi üzerinde toplanan tüm sistemler gibi özellikleri bulunuyor. 75 ton saat ile 300 ton saat arasında değişen kapasitelere sahiptir.

4. Mobil kırma, eleme ve yıkama tesisi: aynı şasi üzerinde hem kırma hem de % 100 yıkama işlemi yapılabiliyor.

5. Mobil primer kırıcı (çeneli, pdk'lı ve elekli modelleri mevcut)

6. Mobil sekonder kırma eleme tesisi (konik ve sekonder darbeli kırıcılı modelleri bulunuyor)

7. Mobil dik milli kırıcı: % 100 kum üretme kapasitesine sahip.

8. Paletli konkasör tesisi: alt yapı gereksinimi yok ve kolay sökülüp takılabiliyor.

9. Paletli eleme tesisi: 150 ton saat ile 250 ton saat arasında değişen kapasitelere sahiptir.

Sabit Konkasör Tesisleri

Firma, sabit konkasör tesislerinde de dünyadaki en son teknoloji ve gelişmeleri, ürünlerinde uyguluyor. Firmanın sabit konkasör tesis ve ekipman çeşitleri şunlardır;

1. Titreşimli besleyici bunkerler

2. Çeneli kırıcılar

3. Primer darbeli, tersiyer, darbeli, dik milli ve konik kırıcılar

4. Titreşimli elekler

5. Helezon ve kovalı yıkayıcılar

6. Wobbler besleyici

Mobil Beton Santrali

Firma, mobil beton santrali konusunda da çok fazla çeşitliliğe sahip bulunuyor. Bu santrallerin genel özellikleri ise şu şekildedir;

1. 30 m³, 60 m³, 90 m³, 100 m³, 120 m³ ve 150 m³ kapasiteleri bulunuyor

2. Çok az kurulum alanı ihtiyacı

3. Tek bir tırla nakliye imkanı

4. Hızlı kurulum ve faaliyete başlama

5. Hassas ve yüksek kaliteli beton üretimi

6. Avrupa standartlarına uyumlu

7. Düşük maliyet ve kolay bakım imkanı

Sabit Beton Santrali

Firma, 30 m³ ile 200 m³ arasında değişen kapasitelerde sabit beton santrali çeşitleri üretimini yapıyor. Firmanın çalışma alanları sabit olan ve hazır beton ihtiyaçlarını karşılamak için ürettiği bu santraller ve ekipmanların çeşitleri şunlardır;

1. Powermix 30, 60, 100, 130, 160 ve 200 modelleri: yüksek performanslı ve full otomatik otomasyon sistemli

2. Çift milli mikser: otomatik yağlama sistemli ve yüksek güvenirlikli.

3. Pan mikser: sektörde en yaygın olarak kullanılan modeldir.

4. Singleshaft mikser: elektrik kesintisi olduğunda bile boşaltım yapabiliyor.

5. Agrega bunkerleri: 30 m³ ile 600 m³​​​​​​​ arasında malzeme depolama kapasitesi bulunuyor.

Yedek Parça Hizmeti

Firma, verdiği servis hizmetlerinde de müşterilerinin takdirini kazanmış durumda. Firma, orijinal yedek parçaları en kısa sürede, ülkenin her noktasına ulaştırıyor. Firma özellikle en çok ihtiyaç duyulan şu yedek parçaları, sürekli olarak stoklarında bulunduruyor;

1. Titreşimli elek telleri

2. Akupleredektörler ve motorlar

3. Konkasör ve beton santrali rulmanları

4. Elek ve kırıcı milleri

5. Konveyör bant ekipmanları

6. Beton santralleri silo ekipmanları

7. Mikser kolları

8. Kırıcı dökümleri

9. Elektrik otomasyon ve hidrolik sistemleri

​​​​Diğer Hususlar

Firma sıfır ürünlerin yanı sıra, bakımlı ve çalışır durumda, çok uygun fiyatlarla ikinci el konkasör, kırma ve eleme tesislerinin de satışını yapıyor. Firma ikinci el ürünlerinin tüm parçalarını kontrol edip, gerekli parça değişimleri ile en hassas bakımlarını yaparak teslim ediyor. Firma ikinci el ürünlerde de müşterilerine garanti veriyor ve servis desteği sağlıyor.