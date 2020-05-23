  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bugün marketler açık mı? | Marketler kaça kadar açık?

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Yayın Yönetmeliği Resmi Gazete'de

AK Parti'li meclis üyesi trafik kazasında yaşamını yitirdi

Amerikan araç kiralama şirketi Hertz konkordato başvurusu yaptı

'Tokyo Olimpiyatları ancak 2021'de gerçekleşebilir. Yeniden erteleyemeyiz'
için kalan
Yerel

Beton mikserinin altında kalan minik Aysel Naz'dan acı haber

Samsun'un Atakum ilçesinde önceki gün beton mikserinin altında kalan 8 yaşındaki Aysel Naz Gündüzoğlu, tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 09:08:00 -
Beton mikserinin altında kalan minik Aysel Naz'dan acı haber

Samsun'da önceki gün beton mikserinin altında kalan 8 yaşındaki Aysel Naz Gündüzoğlu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 

Kaza, perşembe günü Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi Abdullah Gül Bulvarı'nda meydana geldi. Kemal B. (40) yönetimindeki 55 K 4538 plakalı beton mikseri, sokakta oynayan Aysel Naz Gündüzoğlu'na çarptı. Mikserin altında kalan küçük kız ağır yaralandı.

Aysel Naz Gündüzoğlu, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıdı. Gözaltına alınan sürücü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hastanede tedavisi süren Aysel Naz Gündüzoğlu doktorların tüm çabasına karşın gece saatlerinde yaşamını yitirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı