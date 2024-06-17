Beter olun soysuzlar! Terör devletinin soykırım kabinesi dağıldı

İsrail’de Benny Gantz'ın istifasının ardından savaş kabinesi dağıldı. Uluslararası basında yer alan haberlere göre Başbakan Binyamin Netanyahu, savaş kabinesini feshetti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 11 Ekim 2023’te kurulan savaş kabinesini feshetti.

İsrail medyası Netanyahu’nun, 7 Ekim saldırısı sonrası kurulan Savaş Kabinesi’ni feshettiğini ve yeni bir kabinenin kurulmayacağını duyurdu.

Netanyahu’nun kararı Benny Gantz’ın kabineden istifa etmesinden 8 gün sonra geldi.

İddialara göre, İsrail başbakanı duyuruyu dün geceki kabine toplantısı sırasında yaptı.

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İsrail Savaş Kabinesi üyesi Gantz’tan kısa bir süre sonra da İsrail Savaş Kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot’un da Netanyahu başbakanlığındaki olağanüstü hal hükümetinden istifa ettiği belirtilmişti.

'TAKTİKSEL ARA' GERİLİMİ

Dün İsrail ordusu, "Gazze'ye giren insani yardımların hacmini arttırmak" amacıyla Kerem Şalom Sınır Kapısı’ndan Selahaddin Yolu’na ve oradan da kuzeye giden yol boyunca, ikinci bir duyuruya kadar askeri faaliyetlere "yerel ve taktiksel ara" verileceğini duyurdu. Ancak iddialara göre bu karar Netanyahu ve ordu arasında gerilime neden oldu.

İsmi açıklanmayan İsrailli bir yetkili, Netanyahu'nun söz konusu uygulamanın "kabul edilemez" olduğunu açıkça belirttiğini söyledi.



