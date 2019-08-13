BESYO özel yetenek sınavı başvuruları 2019 besyo sınav tarihi ve besyo sonuçları Üniversite 2019 Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu (BESYO) başvurularına yoğun talep söz konusu. Üniversiteler özel yetenek sınavıyla Beden Eğitimi ve Spor öğretmenliği Bölümü,Antrenörlük eğitimi bölümü, Engellilerde egzersiz ve spor eğitimi bölümü, spor bilimleri bölümlerine binlerce öğrenci adayı kayıt yaptırmakta. Üniversite besyo başvuru tarihleri. BESYO sınav koşulları, BESYO sınav sonuçları merakla araştırılmakta.

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