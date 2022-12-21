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Ekonomi Beştepe'de asgari ücret görüşmesi
Ekonomi

Beştepe'de asgari ücret görüşmesi

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile asgari ücreti görüşüyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-21 22:09:00 -
Beştepe'de asgari ücret görüşmesi

Asgari ücret zammının ne kadar olacağı merakla beklenirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile asgari ücreti görüşmek üzere bir araya geldi. Görüşme saat 21.40'da başladı.

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