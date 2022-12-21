Beştepe'de asgari ücret görüşmesi
Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile asgari ücreti görüşüyor.
Asgari ücret zammının ne kadar olacağı merakla beklenirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile asgari ücreti görüşmek üzere bir araya geldi. Görüşme saat 21.40'da başladı.
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