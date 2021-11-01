BES’ten emekli olanlar ne kadar maaş alıyor? BES emeklisine ne kadar maaş bağlanıyor?

Emeklilikte yaşa takılanlar yani EYT son günlerde konuşulan konular arasında yerini almaya devam ederken, BES emeklilik de merak edilien konular arasında yer almakta. Özelliklede BE'ten emekli olunduğuna ne kadar para alınacağı konusu. Bireysel Emeklilik Sistemi, rahat bir emeklilik dönemi için bireylerin çalışma yaşamları süresince birikim yapmasını sağlayan, Sosyal Güvenlik Sisteminin tamamlayıcısı olarak emeklilik gelirine ek bir gelir sağlayan özel emeklilik sistemidir. BES’te devlet katkısı da söz konusu. Artık sisteme yatıracağınız her katkı payı tutarının %25'i kadar ek bir tutar sözleşmenize bağlı devlet katkısı hesabınızda biriktiriliyor.

BES emeklisine ne kadar maaş bağlanıyor?

BES’ten emekli olanlar kaç para alır? sorusunun cevabını Hürriyet yazarı Noyan Doğan şu şekilde cevap verdi: “BES’te birikim tutarı; sistemde kaç yıl kalındığı, bu süre içinde sisteme ne kadar katkı payı ödendiği ve bu ödenen katkı paylarının değerlenmesi için hangi fonların tercih edildiği ile doğru orantılı.

BES’te, iyi bir birikime ulaşmanın formülü ise; sisteme erken yaşta girmek, gerçekten emekliliği düşünüp uzun süre kalmak, küçük rakamlar değil de ortalama bir katkı payı ödemek ve ödenen bu katkı paylarını da piyasada değişen şartları göz önüne alıp getirisi yüksek emeklilik fonlarında değerlendirmek. Açıkçası kimse kimseyi kandırmasın; 45 yaşında sisteme girip, 11 yıl boyunca ayda 100-150 liralar yatırarak, başta seçilmiş emeklilik fonu ile 11 yıl geçirilip 56 yaşında yüksek birikime ulaşmayı beklemek hayalcilikten başka bir şey olmaz.

BES’ten emekli olanlar ne kadar maaş alıyor?

İşte, sistemden emekli olan bu 161 bin kişinin bazıları bu kriterleri yerine getirmiş, bazıları ise getirmemiş. Uzun süre kalıp, ortalama katkı payı ödeyip, birikimlerini değerlendirmeyi tercih edip fonlarını değiştirenler; ortalama 195 bin lira birikim ile sistemden emekli olmuşlar. Bu kriterleri yerine getirmeyenler ise ortalama 51 bin lira birikim ile sistemden emekli olmuşlar ki, bu kesim toplam emeklilerin yüzde 25’ini oluşturuyor. Tabi, daha uzun süre kalıp, ortalamanın üzerinde katkı payı ödeyenler de var ki, bu kişilerin ise ortalama birikimleri 450-500 bin lira arasında diyebiliriz.

Emekli olanların yüzde 95’i de birikimlerini topluca alıp, sistemden ayrılmışlar. Emekliliği hak edenler arasında çok az bir kesim toplu para almak yerine BES’ten düzenli ödeme almayı tercih etmiş.

Yeri gelmişken şunu da belirteyim; sosyal güvenlik sisteminde emeklilik yaşı erkeklerde 60, kadınlarda 58 iken ve emeklilik yaşının gelecek yıllarda kademeli artarak 65’e kadar çıkacağını hesaba katarsak BES’ten, 56 yaşında emeklilik aslında erken yaşta emeklilik anlamına geliyor. Nitekim bugün sistemdeki bazı kişiler yaşı gelmesine rağmen emekli olmayıp, birikime devam ediyor ve bu kişilerin sayısı da her geçen yıl artıyor. Mesela, 56-64 yaş arasında 106 bin kişi emekliliği gelmesine rağmen BES’te kalmayı tercih etmiş. Hatta 75 yaş ve üzeri 3 bin 700 kişi bile sistemden emekli olmayıp, biriktirmeye devam ediyor. Neden böyle? Özellikle son birkaç yıldır BES’te getiriler çok yüksek de ondan.”