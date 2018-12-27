BES'ten cayanlar 2019 bitmeden sisteme otomatik dahil edilecek

İSTANBUL (AA) - ELİF FERHAN YEŞİLYURT - Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Anadolu Hayat Emeklilik AŞ Genel Müdürü Mehmet Uğur Erkan, Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki (BES) yeni düzenlemeye ilişkin, "Mevzuat değişikliğindeki 3 yıl içinde bir defalığına sisteme dönülmesinden kasıt, 1 Ocak 2017'de sisteme dahil olup, cayma veya ayrılma hakkını kullanan herkes topluca 2019'un sonuna kadar sisteme dahil edilecek. Bu temmuzda da, eylülde de veya aralıkta da yapılabilir. Bununla ilgili bir mevzuat açıklanacaktır." dedi.

BES'teki yeni düzenlemeye göre, işverenleri tarafından sisteme dahil edilip cayma veya ayrılma hakkını kullananlar 3 yıl içinde bir defalığına sisteme dönebilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı söz konusu süreyi 1 yıla kadar azaltabilecek ya da 5 yıla kadar artırabilecek.

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Erkan, otomatik katılımda cayma veya ayrılma hakkını kullananların eski mevzuata göre ikinci yılını doldurduklarında topluca sisteme dahil edileceklerini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Mevzuat değişikliği ile bu süre 3 yıla kadar çıkarıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı bu süreyi 5 yıla kadar uzatılabileceğine dair esneklik de sağladı. 2017 yılında sisteme girmiş, cayma veya ayrılma hakkını kullanmışsanız, hala aynı iş yerinde çalışıyorsanız ve 2018 yıl sonu itibarıyla 45 yaşını doldurmamışsanız, bunların listesi belirlenecekti. Biz de sigorta şirketleri olarak bu çalışanları nisan ayında dahil edecektik. Mevzuat değişikliğindeki 3 yıl içinde bir defalığına sisteme dönülmesinden kasıt, 1 Ocak 2017'de sisteme dahil olup, cayma veya ayrılma hakkını kullanan herkes topluca 2019 bitmeden sisteme dahil edilecek. Bu temmuzda da, eylülde de veya aralıkta da yapılabilir. Bununla ilgili bir mevzuat açıklanacaktır."





- Otomatik katılıma geç kalan firmalara "af" geldi





Erkan, otomatik katılıma çalışan sayısına göre kademeli geçişin yapıldığını ifade eden Erkan, bazı firmaların temmuzda girmesi gerekiyorken mart ayında girdiğini, bazılarının ise sisteme geç dahil olduğunu, mevzuatın tarif etmediği şekilde sisteme dahil olanların girdikleri tarihin bu düzenlemede kabul edildiğini söyledi.

1 Temmuz 2018'de 10 ila 49 çalışanı olan özel sektörün otomatik katılımla BES'e dahil olduğunu anımsatan Erkan, şunları kaydetti:

"Burada firmaların yüzde 73'ü dahil olurken, yüzde 27'si sisteme girmedi. Bunlara da aslında bir anlamda 'af' getirildi. Bu yönetmelik yayımlandıktan sonra 2 ay içerisinde bu firmalar sisteme girerlerse yükümlülüklerini yerine getirmiş olacaklar. Bu sisteme dahil olmakta geç kalan şirketler için iyi bir haber. Ayrıca yeni kurulmuş firmalar veya mesela eskiden 5 kişiden az şimdi daha çok işçi çalıştıran firmaların ne zaman bu kapsama girmesi gerektiği belirlendi. Onlara da 'firmalar kurulduktan veya şu sayıyı geçtikten sonraki takvim yılında' bu sisteme girecekleri tarif edildi. Bu düzenlemede, muğlak olan alanlar düzeltildi, yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere şans verilmiş oldu."





- 1 Ocak'ta yaklaşık 1 milyon 850 bin çalışan sisteme dahil olacak





Erkan, BES'e 18 yaşını dolduranların girebildiğini, otomatik katılımın da çalışanlara yönelik olduğunu hatırlatarak, 18 yaşın altındaki SGK'lıların da sisteme girmelerinin bu düzenlemeyle netleştirildiğini dile getirdi.

1 Ocak 2019'da 5-10 çalışanı olan özel sektörün sisteme dahil edileceğine dikkati çeken Erkan, bu kademede, 250 bine yakın firmanın, 1 milyon 850 bin civarında çalışanın bulunduğunu, bu kısmı da sisteme dahil etmek için emeklilik şirketlerinin sahada yoğun şekilde çalıştığını anlattı.



