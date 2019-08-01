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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

01 Ağustos 2019 Perşembe 14:36
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad.K.B.A. EYF0,0339480,19
Cigna Finans Em. ve Hay.K.B.A. EYF0,0258220,13
Allianz Hayat Em. Borç. Araç.EYF0,0651230,13
Allianz Yaşam ve Em. Borç.Araç. Gr. EYF0,0303340,13
Garanti Em. Hay. Borç. Araç.EYF0,0670100,12
Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koçİştirak Endeksi EYF0,0297110,62
Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
AvivaSA Em. ve Hay. KatılımKatkı EYF0,0114710,31
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port.Değ. EYF0,0332890,19
Katılım Em. ve Hay. KatılımKatkı EYF0,0165190,15
MetLife Em. ve Hay. KatılımKatkı EYF0,0159150,13
Garanti Em. Hay. Temk. Değ.EYF0,0377850,13
Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
AvivaSA Em. ve Hay. KatılımStand. EYF0,0134200,29
MetLife Em. ve Hay. KatılımStand. EYF0,0160200,18
Allianz Yaşam ve Em. KatılımStand. EYF0,0121760,16
Katılım Em. ve Hay. Kamu KiraSert. Katılım EYF0,0114660,12
Garanti Em. Hay. KatılımStand. EYF0,0165710,12
Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası
BNP Paribas Cardif Em. Bir.Para Piyasası EYF0,0605220,08
Vakıf Em. ve Hay. ParaPiyasası EYF0,0575850,07
MetLife Em. ve Hay. ParaPiyasası EYF0,0242350,07
Fiba Em. ve Hay. Para PiyasasıEYF0,0199240,07
Vakıf Em. ve Hay. ParaPiyasası Gr. EYF0,0417180,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 14:36
  1. fonlar
  2. Piyasalar

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