BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad.K.B.A. EYF 0,033948 0,19 Cigna Finans Em. ve Hay.K.B.A. EYF 0,025822 0,13 Allianz Hayat Em. Borç. Araç.EYF 0,065123 0,13 Allianz Yaşam ve Em. Borç.Araç. Gr. EYF 0,030334 0,13 Garanti Em. Hay. Borç. Araç.EYF 0,067010 0,12 Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koçİştirak Endeksi EYF 0,029711 0,62 Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar AvivaSA Em. ve Hay. KatılımKatkı EYF 0,011471 0,31 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port.Değ. EYF 0,033289 0,19 Katılım Em. ve Hay. KatılımKatkı EYF 0,016519 0,15 MetLife Em. ve Hay. KatılımKatkı EYF 0,015915 0,13 Garanti Em. Hay. Temk. Değ.EYF 0,037785 0,13 Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları AvivaSA Em. ve Hay. KatılımStand. EYF 0,013420 0,29 MetLife Em. ve Hay. KatılımStand. EYF 0,016020 0,18 Allianz Yaşam ve Em. KatılımStand. EYF 0,012176 0,16 Katılım Em. ve Hay. Kamu KiraSert. Katılım EYF 0,011466 0,12 Garanti Em. Hay. KatılımStand. EYF 0,016571 0,12 Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası BNP Paribas Cardif Em. Bir.Para Piyasası EYF 0,060522 0,08 Vakıf Em. ve Hay. ParaPiyasası EYF 0,057585 0,07 MetLife Em. ve Hay. ParaPiyasası EYF 0,024235 0,07 Fiba Em. ve Hay. Para PiyasasıEYF 0,019924 0,07 Vakıf Em. ve Hay. ParaPiyasası Gr. EYF 0,041718 0,07 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



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