0553 313 94 23

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

29 Temmuz 2019 Pazartesi 14:06
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad.K.B.A. EYF0,0336921,36
MetLife Em. ve Hay. K.B.A.Stand. EYF0,0192220,85
Anadolu Hayat Em. İki. Borç.Araç. EYF0,0652550,83
BNP Paribas Cardif Em. B.A.Gr. EYF0,0280530,82
BNP Paribas Cardif Em. B.A.EYF0,0527860,82
Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF0,0152280,30
Fiba Em. ve Hay. Kare Port.Fon Sepeti EYF0,0132700,03
Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0596641,01
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen.EYF0,0685120,98
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen.Gr. EYF0,0676230,97
Halk Hayat ve Em. His. Sen.EYF0,0194450,96
Ziraat Hayat ve Em. His. Sen.EYF0,0201490,93
Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
NN Hay. Em. Katkı EYF0,0167421,58
Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF0,0164571,35
AvivaSA Em. ve Hay. KatılımKatkı EYF0,0114201,35
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,0156161,34
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,0155771,28
Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF0,0161391,39
Bereket Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF0,0231001,34
Allianz Yaşam ve Em. KatılımStand. EYF0,0121150,71
Fiba Em. ve Hay. KatılımStand. EYF0,0125690,71
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ.Gr. EYF0,0187000,71
Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası
Fiba Em. ve Hay. Para PiyasasıEYF0,0198800,20
Aegon Emeklilik ve Hay. ParaPiyasası EYF0,0554400,20
Anadolu Hayat Em. ParaPiyasası EYF0,0598290,19
Vakıf Em. ve Hay. ParaPiyasası EYF0,0574490,19
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0612790,19

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 14:06
  1. fonlar
  2. Piyasalar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Selde kaybolan küçük Sinem anne ve kardeşlerinin yanına defnedildi
    1. Selde kaybolan küçük Sinem anne ve..
    2. Karacadağ Bulvarı’na hizmet eli değdi
    3. Kumluca’da anlamlı dayanışma gecesi
    4. İncesu İlçe Müftüsü Yaşar Polat Göreve..
    5. İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven:
    6. İl Müftüsü Güven’den Yeşilhisar’a..
    7. AK Parti'de akrabalar yönetimde görev..
    8. Başkan Büyükkılıç: “Ulaşımda yerli..
    9. Yol kapatan vatandaşlara Başkan Avcı..
    10. Üniversite ile İŞ-KUR, seracılık..
    11. Barajda boğulan genç toprağa verildi
    12. Başkan Palancıoğlu: “Satranç strateji..
    13. İstanbul'da korkunç olay! 2.5..
    14. DSİ Niğde Şube müdürlüğüne Elbasan..
    15. Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson sakatlandı
    16. Çanakkale'de 101 düzensiz göçmen..
    17. Giovanni Guidetti: “Bir sporcunun..
    18. AÜ’de bir ayda 22 kornea nakli yapıldı
    19. Milli binicilerden Slovakya'da..
    20. Meteorolojiden Marmara Bölgesi için..
    21. Diyarbekirspor’dan 3 transfer birden
    22. Dündar Emek Bilgi Evi’ni ziyaret etti
    23. Vietnam’da 4 milyon dolarlık gergedan..
    24. Köyde kaybolan çocuk 12 saat sonra..
    25. Senegalli yıldızdan örnek davranış!..
    26. Şanlıurfaspor Başkanı Yılmaz takım..
    27. Yeni Malatyaspor’da Bülent Cevahir ile..
    28. Uğur Soğutma’dan kurban öncesi..
    29. Tüfeği kazara ateş alan kişi öldü
    30. Lojmanda mahsur kalan güvercini..
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!
    Mesrure Üstün dualarla uğurlandı!
    Mesrure Üstün dualarla uğurlandı!