BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad.K.B.A. EYF 0,033692 1,36 MetLife Em. ve Hay. K.B.A.Stand. EYF 0,019222 0,85 Anadolu Hayat Em. İki. Borç.Araç. EYF 0,065255 0,83 BNP Paribas Cardif Em. B.A.Gr. EYF 0,028053 0,82 BNP Paribas Cardif Em. B.A.EYF 0,052786 0,82 Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF 0,015228 0,30 Fiba Em. ve Hay. Kare Port.Fon Sepeti EYF 0,013270 0,03 Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,059664 1,01 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen.EYF 0,068512 0,98 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen.Gr. EYF 0,067623 0,97 Halk Hayat ve Em. His. Sen.EYF 0,019445 0,96 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen.EYF 0,020149 0,93 Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Katkı EYF 0,016742 1,58 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,016457 1,35 AvivaSA Em. ve Hay. KatılımKatkı EYF 0,011420 1,35 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,015616 1,34 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,015577 1,28 Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF 0,016139 1,39 Bereket Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF 0,023100 1,34 Allianz Yaşam ve Em. KatılımStand. EYF 0,012115 0,71 Fiba Em. ve Hay. KatılımStand. EYF 0,012569 0,71 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ.Gr. EYF 0,018700 0,71 Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası Fiba Em. ve Hay. Para PiyasasıEYF 0,019880 0,20 Aegon Emeklilik ve Hay. ParaPiyasası EYF 0,055440 0,20 Anadolu Hayat Em. ParaPiyasası EYF 0,059829 0,19 Vakıf Em. ve Hay. ParaPiyasası EYF 0,057449 0,19 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,061279 0,19 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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