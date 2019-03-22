BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad.K.B.A. EYF 0,031078 0,99 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad.Borç. Araç. EYF 0,057154 0,59 Cigna Finans Em. ve Hay.K.B.A. Gr. EYF 0,016137 0,59 Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.AGr. EYF 0,034654 0,57 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,016152 0,57 Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi Aegon Emeklilik ve Hay. His.Sen. EYF 0,091868 0,32 Anadolu Hayat Em. His. Sen.Gr. EYF 0,084446 0,26 Anadolu Hayat Em. İki. His.Sen. EYF 0,052065 0,25 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen.EYF 0,111383 0,25 Allianz Hayat Em. His. Sen.EYF 0,098367 0,25 Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Katkı EYF 0,015280 1,09 Aegon Emeklilik ve Hay. KatkıEYF 0,014248 1,06 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,014200 1,03 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,014094 1,00 BNP Paribas Cardif Em. KatkıEYF 0,014551 0,96 Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Kamu KiraSert. Katılım EYF 0,010885 0,55 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ.Gr. EYF 0,017996 0,28 Fiba Em. ve Hay. KatılımStand. EYF 0,011842 0,27 Halk Hayat ve Em. KatılımStand. EYF 0,015426 0,24 Bereket Em. ve Hay. KatılımStand. EYF 0,015473 0,19 Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,015139 0,44 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,026687 0,44 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,025081 0,44 Halk Hayat ve Em. AltınKatılım EYF 0,015283 0,43 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,024394 0,43 Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası Aegon Emeklilik ve Hay. ParaPiyasası EYF 0,051205 0,06 Halk Hayat ve Em. Emanet ParaPiyasası EYF 0,017604 0,06 Cigna Finans Em. ve Hay. ParaPiyasası EYF 0,024595 0,06 BNP Paribas Cardif Em. EmanetPara Piyasası EYF 0,039387 0,06 Ziraat Hayat ve Em. ParaPiyasası EYF 0,021406 0,06





(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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