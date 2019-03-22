BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar22 Mart 2019 Cuma 15:09
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad.K.B.A. EYF
|0,031078
|0,99
|AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad.Borç. Araç. EYF
|0,057154
|0,59
|Cigna Finans Em. ve Hay.K.B.A. Gr. EYF
|0,016137
|0,59
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.AGr. EYF
|0,034654
|0,57
|Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF
|0,016152
|0,57
|Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
|Aegon Emeklilik ve Hay. His.Sen. EYF
|0,091868
|0,32
|Anadolu Hayat Em. His. Sen.Gr. EYF
|0,084446
|0,26
|Anadolu Hayat Em. İki. His.Sen. EYF
|0,052065
|0,25
|Allianz Yaşam ve Em. His. Sen.EYF
|0,111383
|0,25
|Allianz Hayat Em. His. Sen.EYF
|0,098367
|0,25
|Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,015280
|1,09
|Aegon Emeklilik ve Hay. KatkıEYF
|0,014248
|1,06
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,014200
|1,03
|Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,014094
|1,00
|BNP Paribas Cardif Em. KatkıEYF
|0,014551
|0,96
|Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Kamu KiraSert. Katılım EYF
|0,010885
|0,55
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ.Gr. EYF
|0,017996
|0,28
|Fiba Em. ve Hay. KatılımStand. EYF
|0,011842
|0,27
|Halk Hayat ve Em. KatılımStand. EYF
|0,015426
|0,24
|Bereket Em. ve Hay. KatılımStand. EYF
|0,015473
|0,19
|Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,015139
|0,44
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,026687
|0,44
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,025081
|0,44
|Halk Hayat ve Em. AltınKatılım EYF
|0,015283
|0,43
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,024394
|0,43
|Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası
|Aegon Emeklilik ve Hay. ParaPiyasası EYF
|0,051205
|0,06
|Halk Hayat ve Em. Emanet ParaPiyasası EYF
|0,017604
|0,06
|Cigna Finans Em. ve Hay. ParaPiyasası EYF
|0,024595
|0,06
|BNP Paribas Cardif Em. EmanetPara Piyasası EYF
|0,039387
|0,06
|Ziraat Hayat ve Em. ParaPiyasası EYF
|0,021406
|0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
YORUM YAZ