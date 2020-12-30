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Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Yeniakit Publisher
2020-12-30 14:04:33 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF0,0323610,06
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF0,0706030,04
Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0262100,03
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,0213280,53
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0179500,02
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0519912,09
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF0,1631131,61
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF0,1422661,61
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF0,0860851,61
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF0,1847491,61
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
NN Hay. Em. Din. Değ. EYF0,0459601,11
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,0161120,91
Allianz Hayat Em. Din. Değ. EYF0,0213970,90
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,0288520,86
VEM Dinamik Değişken Grup EYF0,0513940,84
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0264201,30
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0380441,29
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0448280,78
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0637030,76
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0181800,44
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
VEM Para Piyasası EYF0,0675400,05
HEM Para Piyasası EYF0,0246400,04
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0700890,04
ZEM Para Piyasası EYF0,0273270,04
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0255760,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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