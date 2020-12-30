BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,032361
|0,06
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,070603
|0,04
|Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,026210
|0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,021328
|0,53
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,017950
|0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,051991
|2,09
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,163113
|1,61
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,142266
|1,61
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,086085
|1,61
|Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF
|0,184749
|1,61
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|NN Hay. Em. Din. Değ. EYF
|0,045960
|1,11
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,016112
|0,91
|Allianz Hayat Em. Din. Değ. EYF
|0,021397
|0,90
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,028852
|0,86
|VEM Dinamik Değişken Grup EYF
|0,051394
|0,84
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,026420
|1,30
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,038044
|1,29
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,044828
|0,78
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,063703
|0,76
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,018180
|0,44
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|VEM Para Piyasası EYF
|0,067540
|0,05
|HEM Para Piyasası EYF
|0,024640
|0,04
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,070089
|0,04
|ZEM Para Piyasası EYF
|0,027327
|0,04
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,025576
|0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)