BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,097510
|0,19
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,126036
|0,18
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,094373
|0,17
|Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF
|0,014299
|0,17
|Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,042668
|0,16
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,021054
|0,30
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,049773
|1,00
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,075572
|0,85
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,088926
|0,68
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,053216
|0,50
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,037682
|0,50
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Cigna Finans Em. ve Hay. Din. Değ. EYF
|0,035958
|0,61
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,082899
|0,37
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,027546
|0,36
|Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF
|0,023337
|0,36
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,015702
|0,35
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,028479
|0,55
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,043608
|0,29
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,062053
|0,24
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,036224
|0,24
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,025164
|0,23
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,052718
|1,50
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,046689
|1,45
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,051087
|1,27
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,054341
|1,20
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,049088
|1,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,069708
|0,06
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,028113
|0,05
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,031158
|0,04
|HEM Para Piyasası EYF
|0,024503
|0,04
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,071397
|0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)