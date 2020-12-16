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Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Yeniakit Publisher
2020-12-16 14:45:51 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,0975100,19
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1260360,18
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0943730,17
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF0,0142990,17
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,0426680,16
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,0210540,30
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0497731,00
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0755720,85
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF0,0889260,68
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF0,0532160,50
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0376820,50
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Cigna Finans Em. ve Hay. Din. Değ. EYF0,0359580,61
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF0,0828990,37
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,0275460,36
Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF0,0233370,36
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,0157020,35
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0284790,55
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0436080,29
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0620530,24
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0362240,24
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0251640,23
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0527181,50
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0466891,45
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0510871,27
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,0543411,20
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,0490881,15
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0697080,06
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0281130,05
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0311580,04
HEM Para Piyasası EYF0,0245030,04
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0713970,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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