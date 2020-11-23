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Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Yeniakit Publisher
2020-11-23 15:32:11 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
VEM Borçlanma Araçları EYF0,0250420,22
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF0,0210530,19
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF0,0309530,18
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,0495280,18
AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF0,0757140,17
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,0203930,08
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0754711,49
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0460491,22
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0929441,03
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0926751,02
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,1087671,01
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF0,0226781,21
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0144131,09
Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF0,0221600,75
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF0,0791940,72
Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF0,0609750,71
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0169960,66
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0397720,66
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0566150,64
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0335910,60
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0233710,58
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0708350,10
AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0660240,10
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0698320,10
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF0,0638900,10
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF0,0701370,10

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)


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