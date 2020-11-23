BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|VEM Borçlanma Araçları EYF
|0,025042
|0,22
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,021053
|0,19
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF
|0,030953
|0,18
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,049528
|0,18
|AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF
|0,075714
|0,17
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,020393
|0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,075471
|1,49
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,046049
|1,22
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,092944
|1,03
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,092675
|1,02
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,108767
|1,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF
|0,022678
|1,21
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,014413
|1,09
|Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF
|0,022160
|0,75
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,079194
|0,72
|Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF
|0,060975
|0,71
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,016996
|0,66
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,039772
|0,66
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,056615
|0,64
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,033591
|0,60
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,023371
|0,58
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,070835
|0,10
|AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,066024
|0,10
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,069832
|0,10
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,063890
|0,10
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,070137
|0,10
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)