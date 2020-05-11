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Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Yeniakit Publisher
2020-05-11 12:45:56 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,022283 0,10
Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,024649 0,10
Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF 0,069372 0,06
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,047628 0,04
Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,043335 0,00
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,022235 0,24
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,031000 0,08
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,036284 0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,016891 0,78
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,023848 0,26
Katılım Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,019710 0,16
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,013513 0,14
Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,016085 0,12
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,022784 0,18
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013350 0,10
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,016676 0,06
Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,019904 0,05
Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,023407 0,03
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,065977 0,06
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,066587 0,06
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,066867 0,06
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,025715 0,05
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,029469 0,05

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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