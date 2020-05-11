BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,022283
|0,10
|Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,024649
|0,10
|Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF
|0,069372
|0,06
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,047628
|0,04
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF
|0,043335
|0,00
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,022235
|0,24
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,031000
|0,08
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,036284
|0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF
|0,016891
|0,78
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,023848
|0,26
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,019710
|0,16
|AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,013513
|0,14
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,016085
|0,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,022784
|0,18
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,013350
|0,10
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,016676
|0,06
|Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,019904
|0,05
|Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF
|0,023407
|0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,065977
|0,06
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,066587
|0,06
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,066867
|0,06
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,025715
|0,05
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,029469
|0,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)