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Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Yeniakit Publisher
2020-10-26 14:51:36 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF 0,106834 1,79
AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. D.B.A. EYF 0,099720 1,78
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,052163 1,75
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,070430 1,74
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,040312 1,72
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,017062 0,76
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,019330 0,07
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,046652 2,57
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,040407 2,13
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,040562 0,10
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,104300 1,55
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,072264 1,53
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,121825 1,11
VEM Birinci Değişken EYF 0,045196 1,07
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,096259 1,02
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,029274 1,74
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,013499 0,30
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,051652 0,29
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,029510 0,24
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,036275 0,23
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,016018 1,20
NN Hay. Em. Altın EYF 0,031738 1,09
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,050849 1,09
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,052832 1,08
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,050935 1,08
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,065395 0,09
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,024989 0,09
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,068474 0,09
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,073310 0,09
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,070196 0,09

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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