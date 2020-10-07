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Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Yeniakit Publisher
2020-10-07 14:38:22 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,092128 0,62
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,088973 0,61
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,052160 0,60
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,093159 0,60
ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,050484 0,59
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,044581 1,90
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,037904 0,28
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014657 0,65
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,031753 0,58
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,167918 0,54
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,093377 0,54
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,117759 0,52
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,028525 0,36
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,018625 0,22
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,025948 0,14
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,029141 0,12
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,013337 0,12
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF 0,030745 1,71
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,049420 1,71
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,051098 1,71
Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,015556 1,70
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,054596 1,70
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
HEM Para Piyasası EYF 0,023948 0,04
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,022676 0,04
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,072939 0,04
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,068965 0,04
ZEM Para Piyasası EYF 0,026561 0,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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