BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
2020-09-23 14:46:24 -
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,061502
|0,44
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,071225
|0,42
|Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF
|0,013057
|0,40
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,055089
|0,37
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,128352
|0,36
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,016262
|0,58
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,018228
|0,35
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,037858
|1,87
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,057956
|1,00
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,025942
|0,96
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,131821
|0,92
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,099648
|0,92
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,018697
|1,78
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,160735
|1,75
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,112813
|1,72
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,089430
|1,70
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,030875
|1,23
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,032483
|0,80
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,046263
|0,78
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,027943
|0,62
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,013182
|0,46
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,029063
|0,46
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,027392
|0,04
|VEM Para Piyasası EYF
|0,065380
|0,03
|HEM Para Piyasası EYF
|0,023853
|0,03
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,069556
|0,03
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,030340
|0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)