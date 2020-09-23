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Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Yeniakit Publisher
2020-09-23 14:46:24 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,061502 0,44
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,071225 0,42
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,013057 0,40
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,055089 0,37
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,128352 0,36
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,016262 0,58
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,018228 0,35
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,037858 1,87
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,057956 1,00
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,025942 0,96
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,131821 0,92
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,099648 0,92
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,018697 1,78
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,160735 1,75
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,112813 1,72
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,089430 1,70
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,030875 1,23
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,032483 0,80
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,046263 0,78
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,027943 0,62
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,013182 0,46
HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,029063 0,46
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,027392 0,04
VEM Para Piyasası EYF 0,065380 0,03
HEM Para Piyasası EYF 0,023853 0,03
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,069556 0,03
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,030340 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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