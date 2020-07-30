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Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Yeniakit Publisher
2020-07-30 14:37:25 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,051378 0,45
AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF 0,092822 0,43
AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. D.B.A. EYF 0,086500 0,41
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,079305 0,39
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,082745 0,33
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015590 0,18
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,035236 1,64
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,040934 1,35
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,038187 0,13
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,021089 1,81
Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,020987 0,70
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,028506 0,61
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,064544 0,57
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,013890 0,26
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,025329 0,62
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,025091 0,34
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,029031 0,23
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,018037 0,15
Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,026094 0,03
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF 0,028457 2,19
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,047322 2,18
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,045729 2,17
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,042895 2,17
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,045209 2,17
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,061952 0,02
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,024443 0,02
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,067759 0,02
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,067965 0,02
AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,063926 0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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