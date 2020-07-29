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Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Yeniakit Publisher
2020-07-29 15:29:41 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,078996 0,38
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,065949 0,28
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,082469 0,25
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,085164 0,16
NN Hay. Em. Değ. EYF 0,064905 0,05
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,040388 0,85
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,034666 0,07
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,013854 1,30
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,028333 0,38
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,020714 0,20
Allianz Yaşam ve Em. Temk. Değ. EYF 0,023942 0,08
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,040658 0,03
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,025172 0,59
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,013010 0,07
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,025006 0,04
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,046021 0,66
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,028131 0,62
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,047682 0,57
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,045732 0,55
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,043906 0,55
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,061938 0,02
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,067746 0,02
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,024438 0,02
AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,063914 0,02
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,069316 0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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