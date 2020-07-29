BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,078996
|0,38
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,065949
|0,28
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,082469
|0,25
|Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,085164
|0,16
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,064905
|0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,040388
|0,85
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,034666
|0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,013854
|1,30
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,028333
|0,38
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,020714
|0,20
|Allianz Yaşam ve Em. Temk. Değ. EYF
|0,023942
|0,08
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,040658
|0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,025172
|0,59
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,013010
|0,07
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,025006
|0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,046021
|0,66
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,028131
|0,62
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,047682
|0,57
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,045732
|0,55
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,043906
|0,55
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,061938
|0,02
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,067746
|0,02
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,024438
|0,02
|AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,063914
|0,02
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,069316
|0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)