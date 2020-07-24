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Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Yeniakit Publisher
2020-07-24 14:40:59 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,044916 0,81
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,080754 0,76
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,083471 0,75
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,063752 0,74
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,078664 0,72
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,018292 0,31
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015643 0,12
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,027042 1,24
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,043979 1,22
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,093050 1,06
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,041745 1,02
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,082433 0,67
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF 0,025334 0,64
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,026685 0,55
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,092589 0,53
Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF 0,053956 0,49
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,071167 0,42
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,045278 1,48
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,031837 1,46
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,020906 1,13
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,030100 1,12
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,026131 0,62
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,044281 0,94
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,027076 0,93
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,042264 0,92
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,045913 0,91
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,044035 0,91
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,024414 0,06
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,067888 0,05
AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,063852 0,05
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,068598 0,04
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,061879 0,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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