BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF
|0,012155
|0,14
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,060607
|0,13
|Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF
|0,024098
|0,10
|Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,083981
|0,06
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,056044
|0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,017944
|0,34
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,015525
|0,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,039550
|1,41
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,036330
|1,19
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,088208
|1,13
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,069400
|1,00
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,111187
|0,78
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,145753
|1,17
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,101645
|1,13
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,080955
|1,13
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,027404
|0,81
|Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF
|0,019720
|0,78
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,028164
|0,83
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,019551
|0,83
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,041827
|0,70
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,029433
|0,68
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,024902
|0,46
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,039946
|0,21
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,041922
|0,21
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,040892
|0,21
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,041659
|0,21
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,025627
|0,21
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,025973
|0,02
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,022166
|0,02
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,067562
|0,02
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,023421
|0,02
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,071293
|0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)