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Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Yeniakit Publisher
2020-07-01 14:53:17 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,012155 0,14
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,060607 0,13
Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF 0,024098 0,10
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,083981 0,06
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,056044 0,06
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017944 0,34
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015525 0,10
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,039550 1,41
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,036330 1,19
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,088208 1,13
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,069400 1,00
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,111187 0,78
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,145753 1,17
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,101645 1,13
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,080955 1,13
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,027404 0,81
Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF 0,019720 0,78
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,028164 0,83
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,019551 0,83
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,041827 0,70
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,029433 0,68
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,024902 0,46
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,039946 0,21
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,041922 0,21
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,040892 0,21
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,041659 0,21
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,025627 0,21
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,025973 0,02
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,022166 0,02
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,067562 0,02
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023421 0,02
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,071293 0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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