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Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Yeniakit Publisher
2020-06-25 14:32:43 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF 0,024031 0,21
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF 0,077821 0,10
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,031603 0,08
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,064016 0,07
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,077755 0,07
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,086211 0,12
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,019311 0,71
Halk Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF 0,023394 0,28
Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,019423 0,19
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,013520 0,14
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,018450 0,11
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,028508 0,13
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,024553 0,10
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,012799 0,09
Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF 0,020498 0,05
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,017162 0,05
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF 0,025381 1,01
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,040797 1,01
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,042208 1,01
Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,012900 1,01
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,040351 1,01
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,026844 0,02
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023394 0,02
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,024264 0,02
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,029744 0,02
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,071210 0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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