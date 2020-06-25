BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF
|0,024031
|0,21
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,077821
|0,10
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,031603
|0,08
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF
|0,064016
|0,07
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF
|0,077755
|0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,086211
|0,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,019311
|0,71
|Halk Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF
|0,023394
|0,28
|Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF
|0,019423
|0,19
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,013520
|0,14
|Anadolu Hayat Em. Katkı EYF
|0,018450
|0,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,028508
|0,13
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,024553
|0,10
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,012799
|0,09
|Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF
|0,020498
|0,05
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,017162
|0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,025381
|1,01
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,040797
|1,01
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,042208
|1,01
|Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF
|0,012900
|1,01
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,040351
|1,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,026844
|0,02
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,023394
|0,02
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,024264
|0,02
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,029744
|0,02
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,071210
|0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)