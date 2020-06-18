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Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Yeniakit Publisher
2020-06-18 14:37:38 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,084542 0,80
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,012236 0,70
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,077952 0,59
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,104149 0,56
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,080113 0,54
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017527 0,06
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,084086 0,53
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,034312 0,51
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,037379 0,27
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,032620 0,21
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,105376 0,16
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,019542 0,96
Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF 0,024198 0,64
Vakıf Em. ve Hay. Pera 3 Değ. Gr. EYF 0,018146 0,40
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,019443 0,40
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,040059 0,38
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,019127 0,82
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,027552 0,81
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,028805 0,67
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,040958 0,62
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,024530 0,47
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,022109 0,02
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,064012 0,02
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,067388 0,02
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,024229 0,02
AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,063376 0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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