BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,079627
|0,63
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,076198
|0,62
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,045410
|0,44
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,063375
|0,27
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,081866
|0,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,017422
|0,20
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,015194
|0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,051352
|1,17
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,036486
|1,14
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,082436
|1,10
|Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,078738
|0,81
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,020127
|0,80
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,018887
|1,09
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,079961
|0,93
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,144061
|0,92
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,100361
|0,84
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,027145
|0,79
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,026709
|0,64
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,018542
|0,64
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,039845
|0,45
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,028025
|0,42
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF
|0,031379
|0,32
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,040599
|0,91
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,024416
|0,91
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,039246
|0,90
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,038828
|0,90
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,040074
|0,90
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,067310
|0,02
|AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,063298
|0,02
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,029665
|0,02
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,025877
|0,02
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,022084
|0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)