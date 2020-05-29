  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Yeniakit Publisher
2020-05-29 14:46:27 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,073118 0,70
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,076467 0,58
NN Hay. Em. Değ. EYF 0,061533 0,40
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,042933 0,35
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,058132 0,29
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014808 0,26
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017026 0,16
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,035530 0,99
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,024024 0,70
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,027818 0,60
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,056912 0,60
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,118403 0,60
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,026469 0,89
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,095624 0,71
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,137528 0,62
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,076313 0,61
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,084162 0,57
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,023317 0,77
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,024549 0,43
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,012598 0,22
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,024199 0,12
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013437 0,11
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,040121 1,16
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,038488 1,16
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,040427 1,16
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,040647 1,16
NN Hay. Em. Altın EYF 0,024448 1,15
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023278 0,03
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,067137 0,03
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,024142 0,03
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,063780 0,03
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,070856 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı